Las canciones del verano 2026… según TikTok

Cuando hablamos de las canciones del verano en TikTok nos referimos a los temas más populares de la plataforma «de acuerdo con su nivel de interacción durante el periodo de medición del verano». Es decir, las canciones más usadas por los usuarios. Con Katy Perry, Mac Miller y Lenny Kravitz en el top 3, estos han dictaminado que la nostalgia es la verdadera ganadora.

El megaviral de ‘The One That Got Away’ ya se empezó a notar allá por mayo, y hace unos días TikTok la coronaba como la canción número 1 del verano en la plataforma a nivel global. Esta habría aparecido en más de 42 millones de vídeos, amasando la asombrosa cantidad de 55.000 millones de visualizaciones. Desde su resurgimiento, el tema no ha parado de subir.

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‘The One That Got Away’ fue el sexto single de ‘Teenage Dream’ y el único de ellos que no fue número 1 en el Hot 100. 15 años después, sigue sin conseguirlo, pero al menos seguro que Katy Perry se ha quitado la espinita, con la canción ocupando actualmente el puesto 4 en el top 50 Global de Spotify, tras la bajada de ‘Beauty and a Beat’.

«Nunca he tenido tantos oyentes y estoy muy agradecida por ello», ha declarado la artista, que en estos momentos es la número 13 en la tabla global de artistas de Spotify con 90 millones de oyentes mensuales.

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Mac Miller y Ty Dolla $ign ocupan el número 2 de la lista de TikTok gracias a la canción ‘Cinderella’, lanzada en 2016 como parte del disco ‘The Divine Feminine’. Por otro lado, Lenny Kravitz culmina el círculo de nostalgia con el viral de ‘It Ain’t Over ‘Til It’s Over’, originalmente lanzada en 1991.

Si algo tienen en común estos temas, es también el tipo de vídeos en el que han aparecido, con todos ellos siendo la banda sonora de millones de clips recordando relaciones y rupturas pasadas. «He estado esperando toda mi vida para este momento», es la frase clave del tema de Mac Miller.

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Sin embargo, el resto de la lista está compuesto por canciones «actuales». ‘Earrings’ de Malcolm Todd, ahora en el top 3 Global de Spotify, ha sido la cuarta canción más utilizada este verano en TikTok, pese a ser lanzada en 2024. A esta le siguen ‘Ghetto Love Sotry’ de BabyChiefDoit, ‘End of August’ de Noah Kahan, ‘Spend Dat’ de Yung Miami y ‘Self Aware’ de Temper City, grupo israelí que ahora mismo está en el top 8 Global de la plataforma sueca.

La lista termina con dos canciones que sí serán conocidas por personas que no usen TikTok diariamente: ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy, y ‘DANCE…’ de Slayyyter’. La que ha sido también la canción oficial del Mundial 2026, viralizándose mediante recreaciones de la coreografía y homenajes a distintas selecciones, también se trata de la canción número 1 del verano de TikTok en España.

Las canciones del verano 2026 en TikTok:

1. Katy Perry – The One That Got Away’

2. Mac Miller – ‘Cinderella’

3. Lenny Kravitz – ‘It Ain’t Over ’Til It’s Over’

4. Malcolm Todd – ‘Earrings’

5. BabyChiefDoit – ‘Ghetto Love Story’

6. Noah Kahan – ‘End of August’

7. Yung Miami – ‘Spend Dat’

8. Temper City – ‘Self Aware’

9. Shakira & Burna Boy – ‘Dai Dai’

10. Slayyyter – ‘DANCE…’