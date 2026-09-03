Quién es Malcolm Todd, hermano de Audrey Hobert, y por qué es top 4 Global

Malcolm Todd ocupa en estos momentos el 4º puesto del Top 50 Global de Spotify con ‘Earrings’, una canción lanzada en 2024. Hace poco ocupaba el número 1, ahora en posesión de Karol G, Judeline y rusowsky. Aparentemente, es otro caso que demuestra el poder de un viral en TikTok, capaz de rescatar un tema de dos años de antigüedad y enviarlo a lo más alto. Que Todd sea el hermano menor de Audrey Hobert, y que ambos lo hayan petado prácticamente a la vez, también es importante.

El artista de 22 años empezó a publicar lo que había ido cocinando durante la pandemia en 2022. Un año después, fichó por Columbia Records. En abril de 2024, Todd publicó ‘Sweet Boy’, disco en el que ‘Earrings’ figura como la primera canción, pero no hizo demasiado ruido. Su primer hit de verdad llegó con la publicación de ‘Chest Pain (I Love)’ en su disco homónimo, canción con la que entró por primera vez en el Hot 100 (#68).

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‘Earrings’ empezó a petarlo en marzo de este año, haciendo su debut en el puesto 95 de la lista de Billboard gracias a un viral de TikTok. Para cuando llegó junio, el tema ya acumulaba más de 8 millones de creaciones y 6.000 millones de visitas en vídeos asociados a él. El 25 de julio, alcanzó su pico en el puesto 20 del Hot 100.

El éxito repentino de ‘Earrings’ se puede explicar desde muchos frentes, y quizás tenga que ver con una estrategia de marketing digna de Chaotic Goods o con la carrera de showrunner y guionista en Hollywod de su padre, pero se entiende bastante bien desde la música. Si hay un hit masivo en el que se inspira ‘Earrings’, ese es claramente ‘Bad Habit’ de Steve Lacy. También recuerda en su acelerada estructura a la canción ‘Helmet’, también de ‘Gemini Rights’.

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Parece que Steve Lacy plasmó la fórmula del éxito en ese álbum, porque a Todd le ha funcionado muy bien. Pese a la clarísima inspiración, lo cierto es que ‘Earrings’ lo tiene todo para ser un hit: es pegadiza desde sus primeros segundos, es lo suficientemente breve como para tenerla en bucle de forma indefinida y su mezcla de R&B, funk y DIY resulta simplemente muy cool.

El joven artista no se complica en la letra, centrándose en hacer un estribillo y un refrán que se puedan repetir eternamente, sin llegar a caer en los versos en ningún momento. ‘Earrings’ empieza arriba y ahí se queda hasta el final, entre solos de guitarra y diversos arreglos: «Extra, extra / Lean todo sobre ello/ Mac está atrapado en sus sentimientos y no puede salir». Simple, al grano y a lo alto de las listas.