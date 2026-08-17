Audrey Hobert empieza a triunfar ahora con ‘Sue Me’

Hace unos meses, Pablo Tocino reseñaba para nuestra web el disco de Audrey Hobert, una colega de Gracie Abrams que lo estaba intentando por su cuenta tras haber co-escrito ‘That’s So True’. El tema ‘Sue Me’ incluso tuvo un pequeño paso por nuestro humilde top 40 semanal.

Sin embargo, es ahora cuando la canción se está viralizando en los países anglosajones. Esta semana sube al puesto 29 en Reino Unido y es su máximo. También ha calado en otros mercados como Estados Unidos (top 92), Irlanda, Australia y Canadá. Es nuestra Canción del Día hoy.

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Si la voz de Audrey Hobert recuerda ligeramente a la de Taylor Swift, ‘Sue Me’ se entrega a los territorios de electropop ochentero como la autora de ‘1989’ no se atrevió del todo, ni siquiera en los tiempos de ‘Styles’. Es un clarísimo bop.

Lanzada en mayo de 2025 como debut de Audrey Hobert, la canción va sobre el anhelo de volver a ser deseada tras una ruptura. Hobert contó que la escribió una semana después de reconectar con alguien con quien había salido, y sobre volver a sentirse deseada. De ahí nace su estribillo «sue me, I wanna be wanted», mientras el resto retrata el reencuentro en una fiesta en la que manda el alcohol -en concreto el ron- e incluye la frase estelar «follar con tu ex es icónico».

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Os dejamos con el vídeo realizado por ella misma y con el Tiny Desk que acaba de publicarse estos días.



