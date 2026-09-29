Los VMA’s obtienen su mejor audiencia en 11 años

Como cada año, el debate sobre si los VMA’s están muertos volvió a las redes puntual a su cita. En cuanto se emitió la gala volvieron las voces agoreras anunciando su fin. Esta vez alimentadas por unos tuits con información falsa que apuntaban a la peor audiencia en años para la ceremonia: supuestamente 2 millones de espectadores frente a los 6 millones del año pasado.

Nuestros foros, los de Popsquare y las redes sociales se llenaban de opiniones que apuntaban a la escasez de actuaciones notorias y superestrellas -Madonna y Taylor Swift aparte- o al fin de la monocultura. Pero los datos que circularon ayer eran fake.

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Variety apunta en verdad a la mejor audiencia para los VMA’s en 11 años, exactamente desde 2015. 8,4 millones de espectadores vieron en Estados Unidos la ceremonia, siendo el show de Madonna el más visto al sumar 15 millones de espectadores.

La idea de emitir la gala después de un partido benefició al proograma de la CBS. En esta cadena lo vieron 7,6 millones, lo que supone una subida del 50% respecto al año pasado. Y en MTV lo vieron otros 700.000, un 40% más que el año pasado. Y es que puede que se echaran de menos sorpresas, algún anuncio de nuevo álbum de una Beyoncé o una Rihanna, ¿pero hay alternativa que supere los VMA’s, un show que al fin y al cabo reunió a la mayor superviviente del pop del siglo XX y a la artista más vendedora del siglo XXI?

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Otra cuestión es la ocasión perdida que ha supuesto el hecho de que no se compartan los vídeos de las actuaciones al completo al terminar la ceremonia. Únicamente GENER8TION y Bruno Mars -que pasó un show pregrabado- aparecían de manera instantánea en el canal de MTV en Youtube. Casi 24 horas después de la ceremonia aparecía el tributo a George Michael.

A la hora de la redacción de esta noticia, hasta 7 vídeos permanecen en oculto en el canal de Youtube. Han de ser las actuaciones de Madonna, RAYE, Kacey Musgraves, Lisa, Shaboozey o Sienna Spiro. ¿A qué esperarán?



