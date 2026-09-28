‘Patient Zero’: el vídeo gótico de Taylor Swift supera la canción

Taylor Swift ha estrenado el videoclip para su aburrida canción ‘Patient Zero‘, que ha debutado directamente en el top 1 global de Spotify pero ya baja al 2. El vídeo es una impresionante superproducción dirigida por ella misma, con Emmanuel Lubezki a cargo de la fotografía, y se ha estrenado durante la ceremonia de los VMAs, donde Taylor ha recogido además un premio creado ad hoc en reconocimiento a su trabajo como directora.

Dakota Johnson interpreta a la nueva pareja de Colin Farrell y Taylor a su ex. Spoiler: El personaje de Farrell es, básicamente, un asesino en serie: Taylor ha muerto y aparece como fantasma, mientras intenta avisar a Dakota de que ella puede ser la siguiente. Cara Delevingne, que acaba de sacar disco, hace un cameo como la «otra mujer seductora», según la propia Taylor.

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Swift dice que para el vídeo quería mezclar historias góticas de fantasmas, true crime y thrillers psicológicos. La casa es, según explica, una metáfora de una relación que se ha quedado fría y deteriorada. También ha contado que trabajar con Lubezki fue «como un sueño» y que aprendió mucho viéndole trabajar.

El vídeo, en cualquier caso, está bastante por encima de la canción. ‘Patient Zero’ es bastante basicona, con una melodía muy formulaica de Taylor, y es una pena que el fiddle aparezca tan poco, porque es precisamente uno de los elementos que podrían haberle dado algo más de personalidad. La historia del videoclip, con su rollo de película de fantasmas y crimen, tiene bastante más gracia que la canción.

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De momento, el videoclip completo puede verse en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y de manera no oficial en el tuit bajo estas líneas. No está todavía en YouTube, donde Taylor Nation ha confirmado que llegará el martes 29 de septiembre.