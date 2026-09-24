Taylor Swift estrenará superproducción en los VMA’s

Taylor Swift y MTV anuncian que la artista estrenará mundialmente el videoclip de su nuevo single ‘Patient Zero’ durante los premios de este domingo. Como se ha venido informando en los últimos días, ‘Patient Zero’ es una de las nuevas canciones de ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, la reedición de su último disco, que sale esta noche.

El videoclip está dirigido por Taylor Swift y protagonizado por Colin Farrell y Dakota Johnson, por lo que entendemos que será una superproducción. La dirección de fotografía corre a cargo del ganador del Óscar Emmanuel Lubezki, reconocido por su trabajo en ‘El renacido‘, ‘Birdman‘ y ‘Gravity‘. El tráiler se debate entre una vida de lujos y muerte.

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Por otro lado, la artista también recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors durante los premios, y está nominada en otras 11 categorías.

Snoop Dogg presentará una gala en la que se ha confirmado que actuarán Madonna, Raye, Lisa, Kacey Musgraves en homenaje a Dolly Parton, Sienna Spiro o Gener8ion con Yung Lean, entre otros.