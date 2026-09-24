VMAs confirma tributos a Dolly Parton y George Michael

Seguimos conociendo a cuentagotas el line up de los VMAs, que se celebran este mismo sábado 27 de septiembre. La última novedad es que Kacey Musgraves ofrecerá un set en homenaje a la recientemente fallecida Dolly Parton. Además, podría llevarse algún premio, ya que está nominada.

No será la primera vez que Kacey Musgraves rinda homenaje a Dolly Parton. Ya lo hizo en 2021, cuando interpretó junto a Mickey Guyton y otros artistas una versión de ‘9 to 5’ durante la gala de los ACM Awards. Ahora volverá a rendir tributo a Parton en los VMAs.

- Publicidad -

No es el único homenaje a un artista fallecido que veremos en la ceremonia de los VMAs esa noche. Antes se había confirmado que George Michael será otro de los homenajeados, a través de un set compartido entre RAYE, sombr y Teddy Swims. El homenaje tiene sentido porque esta Navidad se cumplirán 10 años de su muerte.

No sabemos si RAYE actuará además en solitario, ya que 2026 ha sido también un año importante para ella, pero además de ella actuarán también LISA, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION y Yung Lean, como ya os hemos contado.

- Publicidad -

Abrirá la ceremonia Madonna, que ofrecerá una actuación con «artistas invitados». Se espera que presente su remix con Charli xcx, aunque no está confirmado. Además, se habla de «special guests» en plural, así que abran sus apuestas.

En España, los VMAs no podrán verse en directo. MTV ofrecerá la ceremonia el lunes 28 de septiembre a las 21:00, en versión original subtitulada, mientras que Comedy Central emitirá otro pase en la madrugada del martes 29 al miércoles 30, a las 00:05. Además, Pluto TV tendrá un canal pop-up dedicado a los VMAs del 29 de septiembre al 5 de octubre. La emisión estadounidense será en la madrugada del lunes 28, a la 01:30 hora española. Las actuaciones y otros momentos de la gala se irán publicando previsiblemente en los canales digitales de MTV.