Sienna Spiro / Visitor

Entre la nueva cosecha de estrellas del pop juvenil que prometen hacerse muy grandes en el futuro, Sienna Spiro es la que apuesta por una estética más vintage y clásica. Podemos compararla con Olivia Dean y Raye, pero la propuesta de Sienna Spiro no se debe tanto al espectáculo como a la balada clásica y a la exhibición de su poderosa voz, la gran protagonista de su debut oficial.

¿Pero quién es Sienna Spiro? La cantante londinense de 20 años se ha dado a conocer durante el último año gracias a ‘Die on This Hill‘, un sentido baladón sobre permanecer indignamente junto a alguien que nos hace daño, y un single top 10 en varios países que promete convertirse en un clásico de los concursos de talentos.

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Mientras estudiaba en la escuela privada Francis Holland School, en Sloane Square, comenzó su formación en East London Arts & Music, aunque la abandonó a los 16 años para perseguir su sueño de dedicarse a la música. Ahora, con 20 veranos, publica un debut decidido a encumbrarla como nueva estrella del pop-soul británico, respaldada por Capitol Records y por la producción de nombres reconocidos en la industria como Omer Fedi, Emile Haynie o Blake Slatkin.

‘Visitor’, titulado así en relación con el sentimiento de impermanencia que recorre las letras del álbum, sitúa a Spiro como una especie de personaje trágico del amor, aunque el enfoque todavía resulta estereotipado e impersonal. Canciones como ‘We’re Not in Love’ o ‘Great Expectations’ utilizan emotivas melodías y cuidados arreglos para relatar relaciones emocionalmente desiguales, que dejan a Spiro «seca de lágrimas» y emocionalmente confundida.

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La poderosa y rasposa voz de Spiro es el gran punto fuerte del disco, no así unas letras todavía poco maduras que incluyen perlas como «Dices que soy guapa, pero solo estás semierecto» (‘We’re Not in Love’). En ese sentido, la mejor canción es el soul orquestado de ‘This Is My House’, que, sobre unas lujosas cuerdas, metaforiza las barreras emocionales que construimos hablando de cocinas, paredes y cimientos.

Un intento de problematizar la figura de Sienna Spiro llega con ‘He’s Not My Baby, I’m His’, un tema que romantiza las relaciones con una gran diferencia de edad, calificándose Spiro como el «placer culpable» de un hombre «el doble de mayor que ella». Aquí, la figura blanca de Adele quiere confundirse con Lana Del Rey, pero la canción no es lo suficientemente buena como para sostener ese discurso.

El mismo problema aparece en ‘Pure’, una predecible balada sobre la relación de Spiro con la industria musical. Canta que antes lo hacía de forma pura, pero que ahora piensa en el aplauso. Las rimas no pueden ser más peregrinas: «Used to do it all so pure / For the love of the song no more / Now I think about an applause / When I open my mouth». Después, canta que le gusta ponerse vestidos para que los hombres la miren, pero el discurso resulta tan superficial y manido que no termina de convencer.

Ni la edad de Spiro ni el hecho de que ‘Visitor’ sea un debut bastan para disculpar unas melodías a menudo previsibles y unas letras que todavía necesitan mayor profundidad. Sin embargo, ese mismo contexto sí puede explicar el fallido intento de canción de James Bond que supone ‘Time, You & Me’. Aun así, nadie puede pasar por alto la calidad vocal de Spiro, la riqueza de los arreglos ni la cohesión de una propuesta que, desde su debut, tiene muy claro qué tipo de disco quiere ser.

Mejor en su edición estándar que en una deluxe que añade cortes poco esenciales, ‘Visitor’ sabe concluir con el elegante sencillo ‘You Stole the Show’ y, finalmente, con la balada blues ‘Mono No Aware’, que, con delicados rasgueos de guitarra eléctrica, constata que Sienna Spiro tiene la mirada puesta en los años cincuenta. Como una estrella previa a los Beatles, viene a ocupar un nicho que hoy no está tan concurrido.

Sienna Spiro presentará ‘Visitor’ en España: las fechas son el próximo 29 de marzo de 2027 en la Paral·lel 62 de Barcelona y el 30 de marzo en La Riviera de Madrid.