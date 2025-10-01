Olivia Dean / The Art of Loving

La vida de Olivia Dean ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. De repente, ha dejado de tener sentido que telonee a Sabrina Carpenter en Estados Unidos a finales de este mes. Tras su debut ‘Messy’, ya os contamos que ‘Nice to Each Other’ estaba teniendo una muy buena acogida como presentación de este segundo álbum. Sumaba también la colaboración para Sam Fender que fue ‘Rein Me In’. Después, las cosas se han salido de madre con el pelotazo dado por ‘Man I Need’. Una nueva alegría para la cuenta de Tobias Jesso Jr, su co-autor.

Al tiempo que el single ‘Dive’ de su primer disco resurgía, ‘Man I Need’ ha llegado al número 2 en Reino Unido y al puesto 8 de las listas globales que organiza Billboard. Luminosa y alegre, es una propuesta romántica digna de una simpática sitcom, acompañada de suaves notas de piano y un ritmo casi bailable. «No seas tímido, sé el hombre que necesito» es su petición.

Esta canción habla de «bailar bossa nova toda la noche», pero la que hace eso de verdad en este disco es ‘So Easy (To Fall In Love)’. Caetano Veloso está entre las influencias declaradas de la artista y el ritmo brasileño, junto a las trompetas tipo años 70, representa el punto en que el soul conecta con Jobim y Burt Bacharach.

También encontrábamos en aquella lista de influencias a Nick Drake, algo muy palpable en ‘Loud’. Se trata de una preciosidad a guitarra y cuerdas que derrite en su tramo final, cuando escuchamos ya tan sólo la voz de Olivia y una línea de piano. Volvemos al minimalismo de su principio, solo que cambiando de instrumento.

La lista de canciones que no han sido single pero tienen ese algo que las hace especiales podría completarse con ‘Close Up’, de estrofas tremebundas y estribillo más luminoso; la balada soul a la guitarra ‘A Couple of Minutes’ (fans de Amy Winehouse, es aquí); ‘Baby Steps’ con ese balbuceo «ba-ba-ba»; o la final ‘I’ve Seen It’, la típica composición de 2 minutos, sencilla, que las grandes vocalistas se meriendan casi con solo aparecer por el estudio y grabar su toma en 1.

Canta Olivia Dean en ‘The Art of Loving’ sobre los sinsabores del amor porque cuenta que ha crecido viviéndolo «en blanco y negro» tras haberlo idealizado durante toda su vida. La voluntad de ‘Nice to Each Other’ o la de ‘Man I Need’ es la de los grandes clásicos del soul: transformar ese «blanco y negro» en «color» a través de melodías, voz, cuerdas, vientos. Si el mundo no es mejor después de Olivia Dean, al menos lo pareció durante un instante.