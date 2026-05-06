Sienna Spiro triunfa, aunque España se le resiste (por ahora)

Una de las historias de éxito comercial más notables del último año es la de Sienna Spiro, cantante británica que ha superado todas las expectativas con el impacto de su single ‘Die on This Hill’, top 10 en varios países. La balada de corte clásico sitúa a Spiro como una de las nuevas voces del pop británico de corte retro, en la línea de Olivia Dean o, desde USA, Stephen Sanchez.

Visiblemente estilizada como las divas clásicas de los años 60, la joven cantante, nacida en 2005 -como su contemporáneo Sombr-, se dio a conocer subiendo vídeos a TikTok en 2021. En 2024 lanzó su primer single, ‘Need Me’, y el segundo, ‘Maybe’, publicado ese mismo año, logró situarse en el puesto 45 de la lista de singles británica, abriendo el camino para el huracán ‘Die on This Hill’.

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Desde entonces, ‘Die on This Hill’ se ha convertido en uno de los mayores éxitos en streaming de los últimos años. A pesar de su dramatismo musical tamaño American Idol, el tema continúa entre lo más escuchado a nivel global, ha alcanzado el top 10 en Reino Unido y en otros países como Bélgica, Indonesia o Países Bajos, y ha abierto a Spiro las puertas del mercado estadounidense, siempre difícil para una artista británica: allí, el tema ha alcanzado el top 19.

Ese ímpetu por poner los pelos de punta de forma algo forzada también está presente en otros dos singles destacados de Sienna Spiro, de corte orquestal: ‘The Visitor’ y ‘You Stole the Show’. Ambos temas, acompañados principalmente por el piano, funcionan sobre todo como escaparate de su talento vocal, donde su voz ligeramente rasposa aporta una textura cruda y emocional, aunque su timbre no resulta especialmente distintivo décadas después de Adele, Duffy, Amy, etc.

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Para los que sospechen de conexiones demasiado próximas a la industria musical, hay que poner sobre la mesa que Sienna Spiro no procede de una familia del negocio: su padre Glenn Spiro es un reconocido joyero británico de alta gama, mientras que su madre está vinculada a Tikva UK, una organización sin ánimo de lucro que apoya a niños judíos en situación de riesgo en Ucrania, Rumanía e Israel.

Entre los países que aún se resisten al fenómeno se encuentra España, que por ahora no ha abrazado ni siquiera ‘Die on This Hill’. ¿Puede ‘Material Lover’ cambiar las cosas? El tema de Sienna Spiro para la banda sonora de ‘El diablo viste de Prada 2’, ya un taquillazo global, es un alegre número que acerca a la artista al sonido de Amy Winehouse, ofreciendo una faceta más uptempo que baladesca.

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