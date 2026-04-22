Sombr y ‘Potential’: estilo impecable, pero sin profundidad

Cuando aún no se ha cumplido un año del lanzamiento de su debut de larga duración, ‘I Barely Know Her‘, que se presentó en directo en España con sendos conciertos en Madrid y Barcelona, Sombr sigue publicando material nuevo. Consolidado ‘Homerecker‘ ya como un éxito -y como uno de sus mejores singles-, cuyo videoclip hemos analizado en profundidad, ahora llega ‘Potential’.

En este caso la broma se hace sola: ‘Potential’ tenía mucho “potencial”, pero vuelve a incidir en las mismas decisiones cuestionables que hasta ahora han venido definiendo la propuesta de Sombr: la exceso de producción -sobre todo de reverb- y una extraña vaguedad lírica.

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‘Potential’ no se desmarca del todo del sonido de ‘Homerecker’ y de otros temas del disco como ’12 to 12′, ya que vuelve a construirse sobre un tempo próximo a la música disco, solo que la instrumentación de guitarras, baterías y reverb nos lleva más al indie rock más expansivo y al pop clásico. Marca Sombr, en definitiva. En su favor hay que decir que su sonido no es tan habitual en el mainstream.

Luego es cierto que algunas ideas de producción resultan algo forzadas, como ese vocoder similar al de Daft Punk que entra en momentos puntuales, y sobre todo la letra de desamor vuelve a transmitir un vacío. No es que no cuente nada (es pop, al fin y al cabo), sino que, en busca de cierta universalidad, resulta algo estereotipada y plana.

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Pasajes como “Cada vez que nos despertábamos / podía verte sin maquillaje” o “Fue una ruptura difícil, pero escribí algunas canciones que me hicieron famoso” se desarrollan desde la falta total de concreción; la puntual referencia a su fama o la típica alusión nostálgica (“así es como nos criamos”) tratan de inferir profundidad a una canción que realmente no la tiene, por muy grandilocuente que suene. Y suena así, sin duda.

