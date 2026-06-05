Primavera Sound anuncia que devolverá las entradas del jueves

Primavera Sound ha publicado un comunicado oficial en el que explica los motivos de seguridad que llevaron a la cancelación de varios de los conciertos principales del jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la aplicación de los protocolos de seguridad del festival. Además, la organización ha anunciado que el próximo lunes se abrirá el proceso de devolución del importe de las entradas de la jornada afectada.

Alrededor de las 21:00, con alerta amarilla activada por la AEMET y el Servei Meteorològic de Catalunya, rachas de viento de hasta 80 km/h y una lluvia persistente obligaron a la organización a detener parte de la programación por motivos de seguridad.

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Durante la noche, el festival trabajó para intentar salvar algunos de los conciertos más esperados, incluyendo los de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal. Incluso se llegó a anunciar una reprogramación tentativa del concierto de Massive Attack a las 00:30. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no mejoraron lo suficiente en los escenarios más expuestos, lo que acabó imposibilitando definitivamente todas esas actuaciones.

Desde el festival se subraya que en todo momento se siguieron los protocolos de seguridad establecidos y que la prioridad fue proteger al público, los artistas y los trabajadores. La organización ha recalcado también que no se registraron incidentes graves.

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Comunicado completo

«Ayer a última hora de la tarde, alrededor de las 21:00 y en alerta amarilla de Meteocat y AEMET, las condiciones meteorológicas obligaron a detener parte de la programación de la jornada del jueves de Primavera Sound Barcelona por motivos de seguridad. En primer lugar, la lluvia y las fuertes rachas de viento, que llegaron hasta los 80 km por hora, forzaron a cancelar la actuación de Alex G en el escenario Revolut (20:50) y a desalojar el espacio de forma temporal. El protocolo de seguridad establecido dicta que con rachas de viento tan fuertes no es seguro realizar conciertos.

Acto seguido, la persistente lluvia y el viento hicieron imposible que el equipo de Mac DeMarco pudiera realizar su montaje a tiempo en el escenario Occident (21:55), llevando también a la cancelación de su actuación por no poderse cumplir las condiciones de seguridad necesarias para ello.

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Los escenarios CUPRA, Schwarzkopf y Port siguieron con su programación prevista, pudiéndose celebrar los conciertos de Oklou y Father John Misty (CUPRA), Agriculture (Port) y Skullcrusher (Schwarzkopf) y posteriormente el resto de la programación hasta el final. Los escenarios Plenitude, The Levi’s Warehouse y CUPRA Pulse también recobraron paulatinamente la normalidad.

Paralelamente, la organización del festival se puso a trabajar incansablemente junto a los equipos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal para que las actuaciones de los escenarios Estrella Damm y Revolut pudieran retomarse a lo largo de la noche. Alrededor de las 23:30, y contando con un pronóstico meteorológico más favorable, el festival comunicó que la actuación de Massive Attack daría inicio a las 00:30 (estando prevista inicialmente para las 21:55), siendo esta la intención tanto de la banda como del festival.

Desgraciadamente, la lluvia y especialmente el viento persistieron en la zona de dichos escenarios, imposibilitando finalmente por razones de seguridad la actuación de Massive Attack en el escenario Estrella Damm, de Doja Cat en el escenario Revolut (prevista inicialmente para las 23:30) y de Bad Gyal en el escenario Estrella Damm (prevista inicialmente para la 1:30). Al ser los dos escenarios más expuestos a la lluvia y al viento por su ubicación y su tamaño, los motivos derivados de las condiciones meteorológicas no garantizaban la seguridad para retomar la actividad en ambos pese a los esfuerzos realizados.

Entendemos y compartimos la frustración y la tristeza del público ante esta situación, que no es la que deseábamos para la primera jornada de Primavera Sound Barcelona 2026. La organización del festival siguió en todo momento los protocolos de seguridad establecidos y priorizó ante todo la seguridad de público, artistas y trabajadores. Agradecemos al público asistente su comprensión y confirmamos que, a pesar de la dificultad de la situación, no hubo ningún incidente grave.

El lunes se detallará la operativa de devolución de entradas de día del jueves, cuyo importe se devolverá.

El festival abrirá esta tarde sus puertas a las 15:45 con total normalidad para dar comienzo a la segunda jornada del festival, que contará con las actuaciones de The Cure, Addison Rae, PinkPantheress, Ethel Cain, Skrillex, Amaarae, Ralphie Choo o Slowdive entre muchísimos otros«.

Un jueves pasado por agua… y viento

Tras los primeros conciertos vistos en Primavera à la ciutat, Primavera Pro o incluso en la jornada inaugural del Fórum de este miércoles, llegaba el turno de abrir las puertas de Primavera Sound 2026 a lo grande.

Cameron Winter ofrecía un muy comentado show en el Auditori a primera hora, para el cual se generó una impresionante cola desde el mismísimo mediodía; Blood Orange llenaba el escenario Revolut junto a su banda; y Ravyn Lenae deslumbraba con un R&B de trazos rockeros, a medio camino entre Michael Jackson y una banda de indie… pero la lluvia hacía su aparición hacia las 20.00 horas.

Geese aguantaban el chaparrón estoicamente, mientras la organización se esmeraba en repartir chubasqueros gratuitos en varios puntos del recinto. Sin embargo, los escenarios grandes decidían parar su actividad a eso de las 21.00 horas, siendo desalojados. La organización informaba de las cancelaciones de artistas como Mac DeMarco y Alex G en redes sociales.

Al escampar, Oklou sorprendía ofreciendo su set en el Escenario Cupra en torno a las 21.30, haciendo vibrar a los miles de asistentes a sus hits entre el hyper pop y el ambient, incluso celebrando una de las mayores audiencias que jamás había tenido. De alguna manera, su música parecía la banda sonora del mal tiempo y de la incertidumbre que se cernía sobre el recinto.

Mientras los shows de Father John Misty y Massive Attack seguirán adelante, Doja Cat informa en redes de su cancelación por el mal tiempo.

Unfortunately it is cancelled due to weather. I mean what I said in the post prior. Giant hugs tears and kisses to you all tonight. — DOJA CAT (@DojaCat) June 4, 2026