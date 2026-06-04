El cartel «Steve Albini’s home» es uno de los primeros elementos visuales que ven los asistentes de Primavera Sound al llegar al Fòrum, este miércoles de jornada inaugural. Es un recibimiento cálido y acogedor: Primavera se siente como casa. Pero el festival subraya también su componente político colgando un cartel de «NO WAR» que mira al mar, con letras recicladas de letreros de «Primavera Sound» anteriores.

El festival, de cartel verdaderamente paritario, sigue comprometido con las causas sociales que lo identifican y este año, por ejemplo, también cuenta con la participación de los manteros de Barcelona, representados por la Cooperativa Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, para la creación de la camiseta “Youth Against Fascism”, lema sacado de un tema de Sonic Youth de 1992, indicando que las camisetas han sido «fabricadas por un inmigrante».

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La jornada inaugural se ha convertido en un evento muy significativo por sí mismo, sobre todo desde el pelotazo de la actuación de Stella Maris en 2024. El reclamo principal de este año es Wet Leg, como aquel año lo fue Phoenix o el año pasado La Casa Azul, pero los conciertos previos empiezan a atraer público ya desde las seis menos cuarto de la tarde.

Es a esa hora cuando actúa Ouineta, una de las sensaciones actuales del pop catalán. La artista, que conocimos por el hyperpop “bubbly” de ‘DM’s’ y que en su faceta de bailarina acompañó a Rigoberta Bandini en el ‘Ay mamá’ del Benidorm Fest, ha hecho un rebranding enfocado en el pop dosmilero de divas tipo Beyoncé, a la que evocan sus coreografías con bastón de colores y melenazos, pero sin renunciar a cierto humor escénico y poniéndole mucho morro al asunto.

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Mejor pop star que rapera, presenta su disco ‘Ouineta Verificada’, lleno de producciones de acabado mainstream como ‘La roda’ o ese ‘Tai Chi’ que seguramente has oído en un anuncio. Temas como el afrobeat hiperdefinido de ‘Buganvilla’ muestran a una artista con buen oído para interpretar el presente, mientras la puesta en escena apuesta por lo absurdo, anunciando en pantalla “dancebreaks” con letras en comic sans, recurriendo a bailarines “furby” o sampleando el ‘Milkshake’ de Kelis. Maria Jaume y Mushka -que, por añadir algo de salseo, es pareja de Ouineta- son las invitadas.

Uno de los mejores grupos renovadores del post-punk en Reino Unido, Yard Act no tienen el potencial masivo de Fontaines D.C., pero su música es una explosiva batidora de influencias que te estalla en la cara cuando menos lo esperas. En 2023 publicaron una obra maestra de ocho minutos, ‘The Trenchcoat Museum’, que no figura en ninguno de sus discos -ni lo hará en el que sale en julio- pero sirve para cerrar su set en el Primavera creando una atmósfera vertiginosa y arrolladora.

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La intensidad del show es tal que el líder James Smith termina rojo como un tomate sobre el escenario, algo que quizá no vaticina la introducción de saxofón mediante, pero a la que por supuesto llevan las guitarras efectivamente excitantes de ‘Thrill of the Chase’ o esa ‘You’re Gonna Need a Little Music’ aún inédita. Encantado de ver nuestras “hermosas caras”, James es el típico frontman que parece poseído por la música, y el resto de la banda construye un set de post-punk muy bien engrasado, con tendencia al tempo acelerado, por momentos pareciendo unos Franz Ferdinand desbocados.

Dice un amigo que entre los shows de Yard Act y Guitarricadelafuente se da un reemplazo entre público británico y catalán (por cierto, se oye mucho catalán en la jornada inaugural; se nota que el Fòrum no recibe aún a las hordas de asistentes internacionales hasta hoy jueves; algunos, por cierto, llegan a mi humilde barrio).

La gira de ‘Spanish Leather’ continúa y, un año después de su estreno en el Poble Espanyol, vuelve a Barcelona con tema nuevo (‘Calypso’) y algunos de los cambios vistos ya recientemente en Murcia y otros festivales. Guitarricadelafuente, que acaba de reunirse con Blood Orange, sigue entregado a la voluptuosidad, posando con pies de micros o tirándose literalmente al barro, ya que una parcela del escenario se ha llenado de barro para que Álvaro se ensucie piernas y brazos. Después vuelve con cambio de vestuario, incluyendo unos tirantes deportivos que transparentan su pecho.

La cámara enfoca gemelos y trasero de manera muy estratégica, y todo el show, como ya hemos comentado, está construido en torno a la sensualidad de Guitarricadelafuente. El gran escenario de Primavera, además, permite mayor despliegue escénico: un par de anillas de gimnasia cuelgan desde el techo para el lucimiento de dos bailarines; después, otros dos bailarines protagonizan una extraña -no sé si muy bien acogida- pelea de barro. Por supuesto, Guitarricadelafuente actúa encima de un potro, y el final de ‘Tramontana’ luce una chaqueta tipo militar/escénica que personalmente no había visto y que subraya el barroquismo de la canción.

Transitando del stomper neo-folk de ‘Futuros amantes’ a la emoción desnuda de ‘Conticinio’, Guitarricadelafuente ha conseguido que el público coree «tu culo en la Barceloneta es folclore», y como él también es folclore, no duda en bajar a la pista en un punto del concierto, atravesando varias filas de gente. El momento curioso del show lo protagoniza la “llamada” de “BG”, es decir, Bad Gyal, que interviene por videollamada para apoyar a Guitarricadelafuente y saludar al público, antes de su pase de hoy.

La gran baza internacional de la jornada “gratis” de Primavera Sound la ha protagonizado Wet Leg con su rock furioso pero divertidísimo, representado por los estribillazos coreados por cientos de personas de ‘catch these fists’ o la enorme ‘wet dream’, y encarnado en la propia líder del grupo, Rhian Teasdale, que, como intentando competir con Guitarrica, también presume de bíceps y lleva unas bragas de cuero sobre sus mini shorts, pareciendo una especie de luchadora libre punk.

Rhian es, lógicamente, la cara más visible de Wet Leg gracias a su carisma natural, magnética presencia escénica y una voz entre el susurro y lo autoritario, pero quizá más destacable es la manera en que sus canciones llenan el gran espacio escénico, sonando igual de vastas que bailables y afiladas; alternando de la épica de ‘chaise longue’ a la ternura de ‘u and met at home’, al fin y al cabo una canción de amor. A mi lado, un grupo de amigas gritando todos los estribillos simbolizan el alcance de este grupo.

Hacia el ecuador del show, Wet Leg pide ayuda al público para gritar: es al final de ‘ur mum’ cuando Rhian nos pide que gritemos con todas nuestras fuerzas, y de repente deja de sonar la música para dejar espacio al griterío ensordecedor del público. Hablando de estribillos coreados por el público, el “get lost forever” de ‘mangetout’ sirve de colofón para una noche que nos invita a abandonar amablemente el recinto, poniendo ‘Careless Whisper’ de George Michael a todo trapo.