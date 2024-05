Phoenix resisten el envite de Stella Maris en Primavera Sound

En las conferencias del Primavera Pro de este año se está hablando mucho de IA y metadatos. También de derechos de autor y salud mental. Javier Calvo, Javier Ambrossi e Hidrogenesse acudieron en cambio para hablar de Stella Maris. No de ‘La Mesías‘. De la banda ficticia de ‘La Mesías’. Ambrossi anunció que su actuación gratuita en el festival sería el fin del proyecto, y Calvo terminó bromeando sobre su lugar en un evento como Primavera Sound. «Me pregunto qué pensarán los fans de Phoenix de Stella Maris. Pero hay quien me ha dicho qué pensarán los fans de Stella Maris de Phoenix».

Si esto fuera el difunto Primavera Sound Madrid, diría que Stella Maris habrían robado la noche a Phoenix. La ciudad que encumbró enseguida a Rigoberta Bandini, Chico y Chica, Ojete Calor y Las Bistecs -cada una en su estilo- sabe mucho de mamarrachismo. Pero en Barcelona hay muchísimos guiris -no tiene límite, cada vez más y más y más y más y más-, muchos franceses, y fueron Phoenix quienes gozaron de más público. Muchísimo más que en Tomavistas.

- Publicidad -

El concierto de Stella Maris empieza con unas locuciones que anuncian la llegada de la salvadora del mundo… a «Primavera Sound». El humor es palpable pero también lo tétrico. Las proyecciones son naíf y siniestras. Como han explicado Hidrogenesse sobre la propia música que han escrito para este proyecto, es importante que el espectador se olvide de si está viendo algo en broma o en serio. Hay un componente divertido, y hay un componente «cringe».

El tema propiamente llamado ‘Stella Maris’ sirve para introducir a las chicas. La realización intenta no proyectar demasiados planos de Amaia, que sea una más de las hermanas. Funciona a medias. Cada una tiene más o menos su protagonismo, pero la gracia aquí es ver a Romero en este contexto, siguiendo las coreografías con una mezcla de devoción y sufrimiento. Por algo se quedó una de las escenas más emotivas que jamás hayan rodado Los Javis.

- Publicidad -

Pero la gran protagonista es la música, y el desarrollo escénico que se hace de las canciones de su disco ‘La casa huele a gloria‘. En todas pasa algo. En ‘La Alcantarilla’ entran dos grupos de castellers. En ‘¿Dónde estás?’ sí suben a escena Hidrogenesse, medio de incógnito, con Sparks como probable referencia. ‘Por ti existo’ se convierte en una fiesta ravera con mimo y proyecciones de aquel viral de monjas on fire. Cuando crees que nada podía ir a mejor, aparece Albert Plá, sin pestañear, impresionante en su mirada a cámara interpretando ‘Las flores de mi jardín’ mientras las chicas bailan alrededor. La versión de ‘Experiencia religiosa’ realizada ahora por las hermanas sirve para dar cuerpo al show hasta los 40 minutos.

Y sobre todo lo de Montserrat Baró. Joan Pons de Primavera Sound nos había adelantado en un podcast que Carmen Machi podía salir volando. No salió volando, fue mejor. Cual Cristo en Semana Santa, su cuerpo emergió inerte, aupado y llevado al escenario por los castellers, desde el centro del público. Y a las puertas del escenario resucitó de entre los muertos. Carmen Machi agarró el micro que le había pasado Ambrossi cual discreto «roadie», bailó en camisón y robó el show, bromeando sobre las siglas EDM. El público, en éxtasis. El equipo de la serie saltó al escenario como fin de fiesta en lo que podemos considerar el verdadero show único en España de este 29-M. Taylor vuelve a actuar esta noche (y os lo contaremos mañana).

- Publicidad -

El show de Phoenix no ha cambiado muchísimo desde la última vez que les vi, hace exactamente 5 días. Sí es verdad que funcionó mucho mejor en Barcelona, y el «vibe» de la gente acompañó especialmente. El grupo no teme abrir el set con una de sus canciones más potentes, ‘Lisztomania’, ni siquiera pensando que el show era gratuito, porque tienen más bazas con que entretener a la audiencia.

También están singles acumulados a lo largo de estos 25 años como ‘Entertainment’, ‘Lasso’, ‘Alpha Zulu’ o ’Ti amo’, cada uno de su padre y de su madre y todos 100% Phoenix; así como el recurso de recurrir a ‘If I Ever Feel Better’, la canción con la que empezó todo.

El grupo la une a ‘Funky Squaredance’ en un número más tétrico aún que lo de Stella Maris, en el que se llega a cortar una cabeza. El marido de la directora de ‘María Antonietta’ también tiene su guillotina particular.

En la parte final de su show, el mimo que se quita la careta no es otro que Ezra Koenig, en la ciudad para actuar hoy con Vampire Weekend, y eso les permite presentar ’Tonight’ como está mandado. ‘1901’ es una fiesta y en el reprise final, Thomas Mars vuelve a entregarse al crowdsurfing. Al final de la noche, no recuerdo bien si es a él a quien he visto sostener un mini de cerveza medio lleno mientras miles de personas le arrastran a hombros. O fue a Montserrat Baró. Pero ambos cumplieron entreteniendo a las masas.