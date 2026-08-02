Rosalía pide perdón en su concierto en Argentina: «Tremenda cagada»

Rosalía ha dado su primer concierto en Argentina en la gira de ‘LUX’ y no ha perdido la oportunidad para pedir perdón, de nuevo, al público tras lo ocurrido con el repost a un vídeo de Mia Khalifa en el que esta llamaba «perlas» a los argentinos. La artista catalana ha ido de frente: «Tremenda cagada, tú», ha soltado.

La primera de las cuatro fechas de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires fue aprovechada por la artista para abordar el polémico tema que ha rodeado sus redes durante las últimas semanas: «Madre mía, que lío el otro día», comentó. Esta cuenta que estaba «scrolleando, sin mirármelo mucho», reposteó el vídeo y poco después se arrepintió: «Nunca fue mi intención, de verdad, me sabe fatal lo ocurrido».

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Entonces, la artista aprovechó para compartir un recuerdo de su primera visita al país, en el Lollapalooza de 2019: «Me acuerdo que abría el show de ‘El mal querer’ con ‘Pienso en tu mirá’ y recuerdo oír toda esa multitud cantando», antes de ponerse a entonar el tema en ese mismo instante. «¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este?», concluyó.