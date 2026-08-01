‘Sweet n’ Sour’ puede ser la mejor ‘breakup song’ de 2026

Fana Hues es una de de las artistas de R&B más infravaloradas de Estados Unidos, capaz de mezclar melodías duraderas con una gran creatividad. No por nada fue descubierta en ‘SWEET / I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE’, una de las mejores canciones de toda la carrera de Tyler, the Creator.

La artista está a punto de lanzar su cuarto disco, probablemente el más anticipado de su recorrido gracias a unos adelantos prácticamente perfectos. Mientras que ‘Recognize’ adopta un sonido vintage cuya melodía por momentos recuerda al ‘Man In The Mirror’ de Michael Jackson, ‘Sweet n’ Sour’ es la Canción del Día.

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Tras su lanzamiento, se convirtió directamente en la canción de ruptura por excelencia del verano de 2026, aunque mucha gente se tiene que enterar todavía. Hues decora el pegajoso estribillo con unos preciosos «fuck you» en los coros mientras canta sobre el «amargo final» de la relación, pero también la posibilidad de «volver a amar». Ella está harta de toda la «mierda» de su ex.

Lo peor de ‘Sweet n’ Sour’ es lo corta que es. Aun así, en sus dos escasos minutos de duración la artista se encarga de mantener la cosa interesante cambiando y transformando melodías constantemente, además de presentando una producción ligera y envolvente, como la mejor brisa veraniega. ‘Catch n’ Release’, el cuarto álbum de Fana Hues, estará disponible el próximo 4 de agosto.