RFTW: Arca, Tove Lo, Cardi B, Lykke Li, Wolf Alice…





Pocos artistas se atreven a competir con Ariana Grande en las listas de álbumes. Hoy todos los focos estarán puestos sobre ‘petal’. Aun así, hay artistas underground que no viven para las listas y no tienen miedo de sacar sus discos. Son, por ejemplo, Arca, The Durutti Column y Shearwater, entre otros. De todos ellos podéis escuchar una pista en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend«.

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Sí hay una lista interesante de artistas que avanzan sus próximos trabajos. Tenemos a Blonde Redhead, por ejemplo. Tove Lo edita el tercer sencillo de ‘ESTRUS’, el álbum que verá la luz a la vuelta de vacaciones, el 18 de septiembre.

Remi Wolf publica su primer tema en 2 años. Cardi B saca su primera canción en solitario desde su álbum de 2025. Se llama ‘AH HA’. Otro que vuelve es Four Tet, mientras en España sorprenden con nuevo single Sr Chinarro, Roy Borland, Rakky Ripper, Ruslana o Kiko Veneno, entre otros.

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Entre las curiosidades, la colaboración de Lykke Li con Swedish House Mafia o la de Robyn con Zara Larsson. También os ofrecemos novedades de Wolf Alice, Slayyyter, Ellie Goulding… Nadia Rose adapta ‘Milkshake’, el gran clásico de Kelis.