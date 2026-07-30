Karol G anuncia nuevo disco, ‘No me arrepiento de sentir tanto’

Karol G ha dado la sorpresa anunciando un nuevo disco que llegará tan pronto como la semana que viene, el próximo viernes 7 de agosto. Su título es ‘No me arrepiento de sentir tanto’ y será el sexto álbum de estudio de la artista colombiana.

La autora de ‘MATADORA’, que probablemente entre en el LP, dio la noticia durante su concierto en el Rogers Stadium de Toronto, explicando que había estado trabajando en el disco «durante un par de meses» y que ha preparado «un segmento que formará parte de esta gira». ‘Después de ti’, su colaboración con Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex, seguramente también forme parte del tracklist, aunque no hay confirmación oficial todavía.

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La colombiana también presentará su nuevo disco en España: estará los días 3 y 4 de junio en el Estadi Lluís Companys de Barcelona, el 11 y 12 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el 24 y 25 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.