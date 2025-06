Karol G hizo magia con ‘Si antes te hubiera conocido‘, no porque se convirtiera en la canción del verano indiscutible de 2024 en el mundo hispanohablante, que también, sino porque era una de sus composiciones -de ella y su equipo creativo- más depuradas e inmediatas: pocas veces me ha gustado tanto una canción en una primera escucha, y pocas veces me la he aprendido tan rápido.

‘Si antes te hubiera conocido’ además transmitía una sensación de frescura que no termina de agotarse: la canción sigue rondando el top 10 de la lista de singles española justo un año después de su lanzamiento. El repertorio de ‘Tropicoqueta’, el nuevo disco de Karol G, no iguala su frescura, quizá porque solo se puede hacer magia una vez. En el caso de Karol, una vez al año al menos.

Las canciones de ‘Tropicoqueta’ cumplen su cometido de recorrer diferentes estilos de la música latina con los que la colombiana Carolina Giraldo ha crecido. Ella cuenta entre sus inspiraciones a gente tan dispar como Selena Quintanilla o Helenita Vargas. Sin embargo, la sensación de homenaje y recreación prevalece a lo largo de las 20 pistas de ‘Tropicoqueta’, sin que ninguna canción sobresalga especialmente, o destaque de forma tan inmediata como lo hacía aquel merengue de despecho.

El homenaje la música latina de ‘Tropicoqueta’ recorre varias décadas, desde las congas de los Beatles en ‘And I Love Her’ (1964), sampleada en el interludio ‘A su boca la amo’, que parece de Kali Uchis, hasta el sample del meme de niño Felipe popular en TikTok utilizado en la pista titular, que homenajea la «hora loca» de las fiestas colombianas, de manera muy divertida y graciosa. «La Reina» que «presenta» el disco no es otra que Thalía, al ritmo de ‘Piel morena’ (1995).

La perspectiva, por supuesto, es femenina, «coqueta» y romántica, desde el retrato de una chica joven y libre, con «sueños y metas», en la melancólica ‘Ivonny Bonita’, que samplea ‘Be My Lover’ (1995) de La Bouche, hasta el amor devoto de ‘No puedo vivir sin él’, un vallenato colombiano que se mira en los clásicos, pasando por el desgarre emocional de ‘Ese hombre es malo’, una ranchera inspirada en Rocío Dúrcal. El reggaeton de ‘Latina Foreva’ es un bailongo homenaje a las chicas presumidas que convierte en hit -ya real- su recuperación del ‘Oye Mi Canto’ (2006) de Nina Sky.

Las canciones de ‘Tropicoqueta’, que incluyen instrumentos reales tocados en vivo, se suceden saltando de estilo en estilo, acorde al concepto del álbum, pero las melodías escritas por Karol G y su plantel de colaboradores habituales -Edgar Barrera a la cabeza- saben demasiado a recreación. La sensación, escuchando el tecno merengue de ‘Papasito’, la balada pop ‘Coleccionando heridas’ con Marco Antonio Solís o el vallenato de apoyo emocional de ‘Amiga mía’ con Greecey, es que todas imitan clásicos pero lo hacen sin chispa y sin sonar contemporáneas.

Entre las piezas más originales hay que destacar ‘Cuando me muera te olvido’, que adapta a la cumbia la melodía de ‘Careless Whisper’ (1984) de George Michael. Sin sample, la «interpolación» de esta famosísima melodía la hace parecer original, pero la canción -una de las mejores del álbum- funciona principalmente gracias a este préstamo compositivo. Por otro lado, es una sorpresa ver a Manu Chao colaborar en ‘Viajando por el mundo’, pero la canción no contiene ningún aliciente más allá de evocar los ritmos nómadas de ‘Me gustas tú’.

El disco va poco a poco sucumbiendo a la imitación y se instala en un viaje sin baches pero también sin grandes picos. ‘Un gatito me llamó’ es un dembow dominicano que Lírico en la casa habría hecho más divertido y adictivo. El funk brasileiro de ‘Bandida Entrenada’ suena a fórmula a estas alturas. Y las concesiones reggetoneras, especialmente el trío de ‘Tu perfume’, ‘FKN Movie’ y ‘Se puso linda’, huelen a relleno de discos anteriores. ‘Verano rosa’ de hecho es un rescate del disco anterior. El público lo está oyendo por la curiosidad de escuchar juntos a Karol G y Feid, que son pareja. La canción es una más.

A Karol G hay que conceder el mérito de entregar una obra ambiciosa y diversa que pretende universalizar la música latina en un solo disco. Su función es la misma que la de Beyoncé en la música negra, rescatar nombres olvidados como el de Eddy Lover -que aparece en el riddim de ‘Dile luna’- para descubrírselo a los fans de Mariah Angeliq o Feid. Sin embargo, las canciones de ‘Tropicoqueta’ no reflejan su ambición y suenan derivativas y como si ya las hubieras escuchado antes. Como si antes las hubieras conocido.