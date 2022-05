Karol G arrasa con ‘Provenza’… pero recibe un vasazo en Provenza

Cuando el mundo todavía no se había recuperado del éxito de ‘MAMIII’, el dúo de Becky G con Karol G que arrasa en Spotify a nivel global, donde aún es top 13 varias semanas después, Karol G ha sacado un nuevo hit. Se trata de ‘Provenza’, que presentábamos hace unos días como una de sus canciones más melódicas.

La canción no ha dejado de ascender posiciones también a nivel global y es ya la 6ª canción más reproducida en todo el mundo, pese a estar enteramente entonada en castellano. Especialmente significativo es su número 1 en Spotify México, su top 6 en Spotify España y, atención, lo que está gustando en Estados Unidos. Ahora mismo en el puesto 24 de Spotify USA, se asegura un nuevo éxito en el país norteamericano.

Sin embargo, alguien ha decidido que Karol G no estaba en tan buen momento como indican los números. Hace unos días, la cantante colombiana indicaba que ofrecería una actuación gratuita en Provenza para celebrar que esta canción está dedicada al barrio de Medellín, sin dejar lugar a equívocos, pues también hay una Provenza en el Mar Mediterráneo.

Indicaba en redes sociales: “Hey Medallo, el Provenza del que yo hablo en mi canción es de Medellín. Caigan por allá, va a estar muy chimba, van a hacer tatuajes, me traje el carro del video, musiquita y chorrito ilimitado de cuenta de Karol G”.

El evento tenía lugar este fin de semana, en concreto el día 29 de mayo, con una enorme cantidad de gente como público asistente. Pero en el momento en que Karol G es sacada por su equipo de seguridad, por alguna razón, una mujer tiene a bien acercarse a Karol G y, en medio de sus fans y de su equipo de seguridad, lanzarle un vaso entero de lo que parece cerveza. Hasta en 2 ocasiones atina con su objetivo en lo que muchos han considerado una agresión en toda regla. «¿Qué habría pasado si el vaso contuviera ácido?», se preguntaba un usuario en las redes.

En Infobae aseguran haber localizado a la autora de la agresión, que niega que el vaso contuviera alcohol siquiera, asegurando que simplemente se trataba de agua. No lo parece, desde luego, si bien Karol G ha declinado comentar el incidente.

