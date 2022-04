Karol G lanza hoy ‘PROVENZA’ ¿Con Bad Bunny?

Entre Coachella y Coachella, en alguna piscina californiana, Karol G se ha acordado de que este año no ha sacado nueva música todavía. Por eso, la cantante lanza esta noche ‘PROVENZA’, y para anunciarlo ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram donde baila un fragmento de la canción.

El nuevo tema ha llamado la atención ya que parecen escucharse ciertos sonidos de un hombre que cualquiera puede reconocer como Bad Bunny. Aunque Karol G no haya dicho nada al respecto, sus seguidores no han pasado por alto este detalle y estamos a la espera de descubrirlo a medianoche.

- Publicidad -

Si bien hemos visto a Karol G colaborar con otros artistas como Becky G y su hit ‘MAMIII‘ en los últimos meses, es cierto que no ha publicado nada nuevo por su cuenta desde el año pasado. Ella misma ha dicho en Instagram «Recordé que este año no he sacado música y me animé». ‘PROVENZA’ terminará con esa racha, y todo apunta a que podremos escucharla en su segundo concierto de Coachella este fin de semana.