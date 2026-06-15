Lydia Rodríguez describe un «maltrato continuado» en Presuntos Implicados; Nacho Mañó responde

Lydia Rodríguez, ahora exvocalista de Presuntos Implicados, ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que denuncia los años de «maltrato continuado» y la «absoluta falta de compañerismo» que sufrió con la banda. Rodríguez se incorporó al grupo tras la marcha de Sole Giménez y ha estado en sus filas durante 17 años.

La cantante asegura que lo que ocurría detrás del escenario era «muy distinto a lo que se veía debajo de los focos», explicando, en primer lugar, que nunca pudo tomar decisiones en la banda. Esta cuenta que le hicieron sentir «completamente excluida» y que no tenía «ni voz ni voto». Es más, Rodríguez habla de un «control» extremo que hasta le impedía «hablar de lo que yo quisiera en mis redes».

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Los señalados son tanto sus excompañeros, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó, como el equipo de representación de la banda, calificándoles directamente de «cómplices». Uno de los comentarios que asegura que escuchó durante esta época fue el de un miembro del equipo que le dije que «todos te tienen que querer follar» al subir al escenario.

Rodríguez amplió la información en su visita al programa ‘Fiesta’, donde contó que se convocó una reunión para hablar de sus «kilos de más» o que en ocasiones se le exigió un cambio de ropa antes de salir a actuar. Además, dice que ahora entiende «perfectamente a Sole Giménez y los motivos que la llevaron a marcharse en su día».

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Por último, Lydia explica que no le permitieron formar parte ni participar en otros proyectos creativos que no fuese Presuntos Implicados, «incluso cuando el grupo no generaba ingresos». La artista confiesa que soportó esta «insostenible» situación por temor a perder una oportunidad no asegurada en aquel momento de su carrera.

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Nacho Mañó ha respondido a toda la situación en una publicación de Instagram, en la que principalmente se ha dirigido a los periodistas que han difundido la información: «Con la cantidad de periodistas que conozco, algunos de ellos dicen ser mis amigos, y desde hace 20 años se está poniendo en tela de juicio mi honorabilidad y mi buen nombre, y ninguno de ellos ha tenido el gesto de publicar algo en mi defensa», ha escrito.

El productor y guitarrista comunica también que hace unas semanas habló con su mujer y sus hijas para decirles que no iba a participar en ninguna entrevista más «porque no creo en su valor» y para «protegerme»: «Tampoco voy a participar en ningún acto social. Me retiro. Que hable la música a partir de ahora».