Olivia Rodrigo arrasa con su tercer disco

‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘, nuestro próximo Disco de la Semana, ha sido recibido con entusiasmo por crítica y público. A lo largo de este viernes, Spotify ya advertía que el álbum estaba siendo el disco más escuchado de una artista femenina en un solo día, durante 2026. Amazon Music también posteaba que este estaba siendo el disco más escuchado en sus primeras 24 horas de este año. Aunque no lo mencionaba, superaba lo último de Drake en esta plataforma, pues no especificaba género.

Las cifras concretas luego reveladas por Spotify respecto al primer día eran espectaculares, con más de 80 millones de streams, respecto a los 60 millones que conseguían sus dos anteriores álbumes en la primera jornada. ‘stupid song’ no solo se convertía en el tercer número 1 global para el álbum, con más de 10 millones de streams en un solo día, sino que las 13 canciones del álbum llegaban al top 20 a nivel global. El tema menos escuchado, el último, sumaba 4,5 millones de streams:

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1 NEW Olivia Rodrigo – stupid song 10,109,559

2 +3 Olivia Rodrigo – the cure 7,290,175

3 +8 Olivia Rodrigo – drop dead 7,122,412

4 NEW Olivia Rodrigo – honeybee 7,067,696

5 NEW Olivia Rodrigo – maggots for brains 6,386,161

6 NEW Olivia Rodrigo – u + me 6,091,974

7 NEW Olivia Rodrigo – my way 5,978,782

9 NEW Olivia Rodrigo – what’s wrong with me (w/ Robert Smith) 5,875,678

10 NEW Olivia Rodrigo – begged 5,663,066

13 NEW Olivia Rodrigo – less 5,266,084

15 NEW Olivia Rodrigo – purple 5,199,585

16 NEW Olivia Rodrigo – expectations 5,031,444

18 NEW Olivia Rodrigo – cigarette smoke 4,509,987

En cuanto a España, aunque la única entrada en el top 10 es la de ‘pa ti toa’ de Ana Mena con Lola Indigo, en concreto, en el número 9, ‘stupid song’ conseguía llegar al puesto 12. ‘honeybee’ entraba al top 31, ‘the cure’ subía al 38, ‘drop dead’ al 41′, y la totalidad del disco figuraba en el top 100. La canción más discreta, de nuevo ‘cigarette smoke’, estaba en el puesto 90.

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Más inesperada ha sido la respuesta crítica. 13 reseñas elevan el álbum hasta el 90/100 en Metacritic, destacando el 10 dado por tres medios. Rolling Stone ha optado por 4 estrellas y media, The Guardian por 4 estrellas, y el medio más crítico, The New York Times, 3 estrellas y media.

No ha habido «difícil tercer álbum para Olivia Rodrigo» sino la consolidación del proyecto que conocimos con ‘drivers license’.