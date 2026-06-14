Aitana y el reto de ser pop star en 2026: crecer sin dejar atrás a nadie

Sé de primera mano que los niños son muy fans de grupos como Oques Grasses o La Fúmiga, al menos en Cataluña, pero me sorprende más la cantidad de fandom infantil que sigue teniendo Aitana incluso hoy, después de publicar un álbum como ‘Cuarto azul‘, inspirado en su depresión. Aunque tampoco ha necesitado esconder la realidad de su salud mental detrás de metáforas: en el documental ‘Metamorfosis’ reconoce que la medicación le ayuda a afrontar el día a día.

En su masificado concierto del sábado en Mallorca Live, Aitana se muestra transparente y explica que parte del material de ‘Cuarto azul’ lo escribió cuando «no estaba bien». También cuenta que otra parte del disco nació cuando «veía la luz», como ocurre con los temazos que cierran el concierto, ‘Conexión psíquica’ y ‘Superestrella‘. Convertida ya en su mayor éxito en solitario, esta ha pasado de abrir el show en sus primeras fechas a cerrarlo de manera apoteósica, mezclada con la base de ‘We Found Love’ de Rihanna. We found love in a hopeless place.

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El escenario Estrella Damm, este sábado a las 23:30, es un océano de niños acompañados por sus padres. Yo mismo tengo que ver el concierto a través de lo que solo puede definirse como una muralla de niños subidos a cubos, agarrados de la mano y formando una fila, como a punto de salir disparados hacia el espacio. Sus padres -y buena parte del público adulto presente- corean las canciones con el mismo entusiasmo o incluso más, prueba del alcance transversal de su repertorio.

Probablemente el público adulto sea mayoritario -considerablemente gay también-, pero me detengo en el infantil porque parte de la tensión que atraviesa la carrera de Aitana parece tener que ver con la necesidad de sostener una imagen de «role model» que es irreal. Por un lado, no quiere romper el vínculo con su audiencia más joven; por otro, necesita crecer como artista. Las giras de ‘Alpha‘ y ‘Cuarto azul’ han mostrado una evolución natural, pero el show de ‘Cuarto azul’ sigue siendo lo bastante elegante como para no asustar a nadie.

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Ese equilibrio parece cómodo y óptimo para Aitana, aunque la catalana sigue mostrando cierta tendencia a justificarse y sobreexplicar cualquier decisión, por lógica que sea, «para que no haya enfados», en un claro modo people pleaser. De hecho, ya ha habido quejas por la brevedad de su repertorio, pese a que dedica buena parte del concierto a explicar que el formato festival obliga a reducir el setlist porque hay más artistas programados. Irónicamente, en algunos discursos de varios minutos cabrían una o dos canciones más. Aitana pasa una cantidad considerable de tiempo prácticamente pidiendo perdón por respirar. Solo diré que otra pop star people pleaser, Ariana Grande, está ahora mismo en su fase «hate that I made you love me«.

Aitana no debe más a sus fans que cumplir con la expectativa de ofrecer un estupendo espectáculo de pop, y eso lo hace con creces. Más aún teniendo en cuenta que este sábado actúa enferma, arrastrando problemas de salud desde el lunes. Se nota puntualmente en una proyección vocal algo más débil -en algunas baladas pide ayuda al público- y en una energía escénica menos expansiva. Por eso tiene aún más mérito que saque adelante un show tan exigente, con coreografía, baile, juego de cámaras y, por supuesto, voz en directo. Todo ello articulado alrededor de una preciosa y elaborada puesta en escena que recrea una casa azul e incluye incluso una habitación con cama doble, a la que saca partido abriendo el concierto con ‘6 de febrero’ -empezamos fuerte- o más adelante, durante ‘Ex Ex Ex’, cruzando las piernas junto a un bailarín.

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El repertorio destaca más por la calidad de los temas rítmicos que por la de las baladas, y llama la atención cuánto disfruta el público infantil canciones como ‘Los Ángeles’ o ‘Ex Ex Ex’, tan influidas por el house, el trance o el dance-pop de vocación internacional. En un momento dado, Aitana vuelve a agradecer la atención de los niños porque «no es fácil captar su atención, porque están a mil cosas». Pero también tiene mérito que ofrezca música de calidad y referencias tan sofisticadas a un público que quizá de otra forma no estaría expuesto a determinados estilos. Ojalá su evolución siga el camino de ‘Cuarto azul’ mientras su audiencia continúa creciendo con ella.

A partir de ‘Los Ángeles’, el show entra claramente en una zona más interesante y adulta, y cabe preguntarse si el sample de ‘Toxic’ de Britney Spears durante un interludio encierra algún simbolismo. Spears también fue una pop star con tendencia a complacer y también fue infantilizada pese a ser una mujer adulta. Aitana sostiene ahora mismo una tensión parecida. Aitana cuenta además con una red de apoyo familiar que la sostiene, y eso le permite ofrecer un espectáculo de calidad mientras madura artísticamente.

Entre los números más disfrutones no destaca tanto el coreadísimo ‘Mon Amour’, cuyo éxito parece resultar inexplicable incluso para la propia Aitana, que observa incrédula la reacción del público, como ‘Las Babys’. Si le tenías tirria al principio, quizá viéndola en directo le cojas cierto cariño: les queda un número muy divertido, con una coreografía tipo Macarena capaz de dibujarte una sonrisa de oreja a oreja. Del azul, pasamos al rosa.

‘La chica perfecta’ es probablemente el momento más simbólico del concierto. Su performance presenta a una pop star que aprieta los dientes, enseña bíceps y aparenta fortaleza, pero que al mismo tiempo tiembla y está a punto de romperse. Ahí la tensión de la artista obligada a proteger una imagen empieza a hacerse visible. Su representación escénica demuestra que vivimos una época en la que a las pop stars se les permite mostrar sin tapujos la presión a la que están sometidas en lugar de ocultarla.

Aunque Ocaña está lejos de ofrecer la coreografía más compleja del panorama -hay cierto abuso de movimientos de bote y rebote que denotan más falta de ideas que otra cosa-, el show de ‘Cuarto azul’ demuestra que Aitana es la pop star perfecta precisamente porque no es ‘La chica perfecta’. Sobre todo, porque es una artista que vale más que la suma de sus partes: para las niñas es una figura inspiradora y aspiracional; para los adultos, una pop star con buen gusto para las producciones y las melodías; para todos, un carisma joven y arrollador a pesar de su timidez cada vez más entregado a su misión de ofrecer «pop perfection». Nadie podría hacerlo exactamente como ella.