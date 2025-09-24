‘Superestrella’ es el nuevo hit de Aitana: a favor y en contra

Parte de la redacción evalúa ‘Superestrella’, el actual éxito de Aitana. La canción se ha viralizado en TikTok, donde miles de usuarios han compartido bailes con distintos puntos de la letra, que es muy visual.

A favor:

«‘Ni ‘6 de febrero’ ni ‘Segundo intento’: el mayor éxito de Aitana ahora mismo en España es ‘Superestrella’, un tema que no ha sido single pero que se ha popularizado de manera espontánea, subiendo hasta el 22 de la lista de singles oficial. Sin duda, es una de las mejores canciones de ‘Cuarto azul‘ (2025), ‘Superestrella’ es emblemática del sonido pop ochentero y pulido del álbum, en ese sentido es hermana de ‘6 de febrero’ y otras pistas incluidas en el álbum, pero destaca por su alegre espíritu e irresistible estribillo, que destaca el título de la canción mediante un gran coro de voces.

- Publicidad -

‘Superestrella’ es también una de esas canciones que los artistas escriben sobre su propia fama y que funcionan gracias al contexto que el público tiene sobre ellos. Situada en una discoteca, donde Aitana conoce a su «próximo error» (esta frase tiene especial sentido cantada por ella), ‘Superestrella’ describe el inicio de una relación que estará marcada por la desigualdad de poder, y lo hace con resignación («los rumores vuelan»), humor («tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida») y un sentido de la melodía pop espectacular». Jordi Bardají.

En contra:

«Todavía no he asumido lo buenísima que es ‘6 de febrero’. Me hipnotiza el modo en que una frase del post-estribillo parecer intentar sortear la ola de sufrimiento hacia un lado («Porque vivo bailando para no llorar más»), la siguiente hacia el otro («te veo en todas partes, todavía no te vas»), solo para finalmente caer al agua, derrotada: «yo no puedo olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás». No, no podemos devolver el tiempo atrás, y así acaba la canción, con una sensación de fracaso absoluto. Pocas veces una producción ha escenificado un videoclip mejor que su propio videoclip.

- Publicidad -

No hay tanto tan bueno que decir sobre ‘Superestrella’. Es una canción simpática, chicle, coreable, con sus ¿ganchos? del tipo «fuck!» o «en la TV». Por acordes, ritmo y guitarras habría encajado en ’11 razones’. Pero desde ‘alpha’ sabemos que Aitana puede hacerlo mejor, muchísimo mejor». Sebas E. Alonso.

