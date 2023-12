La influencia de George Michael

Con ‘Last Christmas’ asentada en el número 1 de singles en Reino Unido un año más, y cuando se cumplen 7 años del fallecimiento de su autor, solo podíamos dedicar el podcast especial de esta Navidad a George Michael. El artista comenzaba su carrera en Wham!, lo que parecía una boyband pero no lo era, junto a su amigo del alma Andrew Ridgeley. Ya de sus primeros tiempos proceden canciones que se convertirían en clásicos populares como ‘Wake Me Up Before You Go Go’ o ‘Club Tropicana’, además del tema firmado en solitario llamado ‘Careless Whisper’.

Precisamente ‘Careless Whispers’ se llama el libro que ha publicado Liburuak. Robert Steele ha escrito una nutrida biografía en la que no solo cuenta los entresijos del cantante, sino que analiza su posición en la industria musical. Su complejo de inferioridad como artista, su necesidad de ser reconocido como un artista maduro incluso a los 20 años, su progresiva salida del armario incluso para sí mismo, su admiración hacia la cultura negra que le valió críticos al hacerse con Grammys en la categoría R&B… son cuestiones que aparecen en tal libro y tratamos en esta amplia hora de podcast.

El rebranding que supuso ‘Faith’, la anticomercialidad de ‘Listen Without Prejudice Vol. 1’ y el gran paso adelante que supuso ‘Older’ aunque supusiera la pérdida del público estadounidense son otros de los puntos tratados en este capítulo con el que os deseamos una muy feliz navidad.



