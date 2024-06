Manu Chao anuncia su primer disco en 17 años, ‘Viva Tu’

Manu Chao ha anunciado ‘Viva Tu’, su primer largo en 17 años, que estará disponible el próximo 20 de septiembre. El último lanzamiento del cantante francoespañol fue ‘La Radiolina’ en 2007.

El primer single fue la canción que da nombre al disco, ‘Viva Tu’, con un sonido flamenco y con el tono alegre al que nos tiene acostumbrados el mítico líder de Mano Negra. Por otro lado, ‘São Paulo Motoboy’, lanzada hoy mismo, es más difícil de clasificar, manteniendo siempre el buen rollo.

Una de las novedades más sonadas de ‘Viva Tu’, el que sería el quinto álbum de estudio de Chao, es una colaboración con Willie Nelson en la canción ‘Heaven’s Bad Day’.

Tracklist:

01 Vecinos en el Mar

02 La Couleur du Temps

03 River Why

04 Viva Tu

05 Heaven’s Bad Day [ft. Willie Nelson]

06 Tu Te Vas [ft. Laeti]

07 Coração No Mar

08 Cuatro Calles

09 La Colilla

10 São Paulo Motoboy

11 Tom et Lola

12 Lonely Night

13 Tantas Tierras