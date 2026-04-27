Karol G añade tres fechas en su gira de estadios por España

Karol G ha anunciado tres fechas más en España para 2027. En total, serán seis conciertos en Madrid, Barcelona y Sevilla los que formarán parte de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour. La colombiana presentará en directo su disco ‘Tropicoqueta’ (2025).

Los días 3 y 4 de junio Karol G actuará en el Estadi Lluís Companys de Barcelona, el 11 y 12 de junio se subirá al escenario del Estadio La Cartuja de Sevilla y el 24 y 25 de junio estará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

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La venta y preventa de entradas para las nuevas fechas siguen el mismo calendario que las citas anunciadas previamente. La preventa para usuarios registrados en LiveNation.es comenzará el miércoles 29 de abril de 2026 a las 10 horas, con una sala de espera habilitada desde las 09.30 horas para gestionar el acceso de forma ordenada.

La venta general se abrirá un día después, el jueves 30 de abril de 2026 a las 10.00 horas, también con acceso anticipado a la sala de espera desde las 09.30 horas.

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Precios:

200 COPAS PIT 285,50€

GOLDEN CIRCLE 161,00€

PISTA GENERAL 127,00€

PL1 GRADA 161,00€

PL2 GRADA 138,00€

PL3 GRADA 104,00€

PL4 GRADA 93,00€

PL4 ACCESIBILIDAD 93,00€

PL5 GRADA 81,50€

PL6 GRADA 70,50€

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (sobre PLs Grada) 17,00€