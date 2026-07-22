Argentina se enfada con Rosalía, pero «todos hemos sido un poco perlillas»

¿Tan grave es llamar a alguien «perla»? Para el fandom argentino de Rosalía, sí. Sus fans al otro lado del charco se han volcado contra ella después de que esta diese like y republicase un vídeo de Mia Khalifa en el que celebra la derrota de Argentina en el Mundial. Así, todo un país ha considerado que la artista se ha sumado a «la campaña de odio a los argentinos».

«Cómo suena la vida ahora que los perlas han sido derrotados», se lee en mitad del vídeo publicado por Khalifa. De fondo, ‘La Perla’, por supuesto. Si algo queda claro es que Rosalía lleva sus propias redes sociales. Ningún gestor externo daría like y republicaría una publicación así a menos de 10 días para la celebración de los conciertos de la cantante en el Movistar Arena de Argentina. Esta tiene programadas cuatro fechas, todas agotadas, los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

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Entre imágenes de Rosalía siendo tachada de persona non grata en «todo el territorio argentino» con cientos de miles de visitas o guías de reembolso de entradas con visualizaciones millonarias (la más compartida pasa de las 4 millones en X), la cantante ha acabado retirando sus interacciones con el post de Mia Khalifa. Sin embargo, su última publicación en Instagram no se ha librado de cientos de comentarios argentinos con decenas de miles de likes: «La única perla sos vos» o «Rauw Alejandro es un tipazo» son algunos de ellos.

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El backlash ha sido tan intenso que hasta Clarín, el periódico más leído de Argentina, ha publicado un artículo explicando a sus lectores cómo pueden devolver sus entradas de Rosalía. Incluso el club de fans más grande de Argentina, con 134.000 seguidores en Instagram, ha tenido que compartir un comunicado. Este es sorprendentemente sensato: «Creemos que ninguna opinión justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas», aseguran.

Hay quien defiende a Rosalía, argumentando que «ella se refiere como perla a Tokischa, su mejor amiga, a ella misma y a todo el mundo», pero no sorprende que esto no convenza a ningún compatriota argentino. Uno podría pensar que Rosalía ni siquiera se pensase más de dos segundos lo de republicar el post de Mia Khalifa: o bien le pareció guay que la actriz subiese un vídeo con su canción, o bien le pareció inofensivo y divertido que llamase «perlas» a los argentinos después de su bochornoso comportamiento en la final del Mundial.

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La realidad es mucho más absurda. En una nueva story de Instagram, Rosalía jura que «le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía»: «Perdoooonnnnnn», concluye la artista. Sea como fuere, ella misma lo dijo en su confesionario: «Todos hemos sido alguna vez un poco perlillas».