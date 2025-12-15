Rosalía estrena vídeo de ‘La Perla’ hoy a las 18:00

Rosalía ha anunciado que el vídeo de ‘La Perla‘, actual número 1 en España, se estrena hoy lunes a las 18:00 horas. En su post, Vila Tobella etiqueta a Stillz, alias del director estadounidense-colombiano Matías Vásquez, dando a entender que él es el director del visual.

El vídeo de ‘La Perla’ probablemente servirá al público para poner cara a su artista invitada, Yahritza y Su Esencia, que canta la segunda estrofa de la canción. Muchos están confundiendo su voz con la de Rosalía.

El vídeo de ‘La Perla’ será el segundo de la era ‘LUX‘, después de la superproducción realizada para ‘Berghain‘ con Björk e Yves Tumor.

Stillz ha trabajado con Rosalía en los vídeos de ‘Vampiros’ o ‘Tuya’, y antes en el TikTok Live de ‘Motomami‘ (2022) o en el clip de ‘La noche de anoche’ con Bad Bunny.

