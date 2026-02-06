Sombr lanza con ‘Homewrecker’ uno de sus mejores singles

Aunque el Grammy a Mejor Artista Nuevo se le ha escapado -ha ido a parar a Olivia Dean-, Sombr es obviamente uno de los debutantes más exitosos del último año. ‘back to friends‘, su mayor éxito, se acerca a los mil quinientos millones de reproducciones en Spotify en apenas un año y continúa situado en el puesto 5 de los temas más escuchados a nivel global. Sombr sitúa otro single dentro del top 50, ’12 to 12′ (25), el cual nos sirve para comentar su nuevo lanzamiento.

’12 to 12’ era un agradable corte de retazos disco y exactamente este sonido ofrece Sombr en ‘Homewrecker’, pero elevando el nivel compositivo. La propuesta de ‘Homewrecker’, que mezcla pop, disco e indie rock, construye un dardo pop infalible.

Tampoco disipará ‘Homewrecker’ las alegaciones a Sombr de “industry plant” o de postureta romántico, ya que, a sus 20 años, muchos le acusan de cantar letras sobre romances trágicos que no ha vivido. Sea cierto o falso, es difícil imaginar a Sombr convertido en un “rompehogares”. Digamos que Marina Diamandis le ponía más empeño interpretando el personaje.

Aun así, ‘Homewrecker’ es la obvia Canción del Día de hoy por su frescura e inmediatez. En la canción, Sombr se pone en la piel del amante para rogar amor eterno. En la letra, pregunta a la chica si tiene “planes de vida” porque quiere “más que un romance”: en la vida real estaríamos ante una red flag como una catedral, pero en ‘Homewrecker’ funciona, en tanto Boose promete a la chica que él será “mucho, mucho, mucho mejor” pareja que el hombre que llegó primero.

En reflejo de la energía sentida-pero-ligera de ‘Homewrecker’, la canción se presenta con un videoclip inspirado en las películas del viejo oeste. El vídeo, que cuenta con la participación de los actores Quenlin Blackwell y Milo Manheim, narra un salvaje triángulo amoroso.

