5 cosas que echar de menos de Daft Punk y 1 que no

Nadie sabe muy bien por qué se han separado Daft Punk. Pero también cabe preguntarse qué les unía 8 años después de ‘Random Access Memories’, un disco que no tuvo gira de presentación, por lo que realmente hace más de una década, desde 2007, que no tienen por qué reunirse habitualmente para ensayar, ni para compartir autobuses de gira, ni jets privados, ni planta de hotel. Y mucho puede separar un tour lleno de excesos, ¿pero no unirá un poquito también en lo bueno y en lo malo?

Hace unos años que el dúo dividía su tiempo entre Francia y California. Thomas Bangalter, que además sufre tinnitus desde 2002, se casó con la actriz Élodie Bouchez, conocida por sus papeles en cintas como la preciosa ‘Los juncos salvajes’ o más recientemente la comedia ‘Guy’, y en 2004 se mudaron a Beverly Hills para intentar potenciar la carrera de ella en Hollywood. En 2013 se informaba de que habían vuelto a vivir en París, pero puntualizando que las oficinas de Daft Punk continuaban en Los Ángeles. ¿Cada cuánto se veían estas dos personas exactamente? ¿Y cómo te llevas con ese amigo que conociste cuando tenías 12 y 13 años, como fue su caso? ¿Sigues siendo la misma persona?

- Publicidad -

Por mucho que la separación del dúo sorprenda poco, y se hayan prodigado menos todavía, lo cierto es que han dejado su huella en la cultura popular de varias formas. En este artículo repasamos 5 hitos y 1 cuenta pendiente.

Su amor por las grabaciones de estudio

Hace tan sólo unos días cambiamos el equipo de música principal de casa. Tras invertir un pastizal en un par de altavoces, la pregunta del millón era qué disco poner para apreciar diferencia alguna respecto al equipo anterior. Alguna grabación prodigiosa de los 80 de Roxy Music y Prefab Sprout está siempre entre las primeras opciones que vienen a la cabeza, y ‘Random Access Memories’, uno de los ‘200 discos clave del siglo XXI‘, es una de las pocas grabaciones contemporáneas que se han molestado en ofrecer algo espectacular desde el punto de vista técnico. Hablamos con Giorgio Moroder, colaborador del álbum, sobre ello, y lo tuvo claro: «Daft Punk son grandes perfeccionistas… Estudian cada sonido durante horas, el que utilizan tiene que ser el mejor sonido, tienen que tener los mejores ingenieros, me acuerdo de Lagatta, uno de los ingenieros franceses que graban con ellos… son absolutamente profesionales, el modo en que usaron 3 micrófonos (para recrear el sonido de 3 décadas diferentes) fue increíble. Es probablemente una de las mejores mezclas de la historia. Se preocupan muchísimo de la calidad de sonido». ‘Giorgio by Moroder’ es un espectáculo de instrumentos de cuerda, guitarras eléctricas, scratches y otros efectos, en el que siento especial debilidad por el modo en que se hace sonar las baterías exactamente como si estuvieran tocadas en tu propia casa. Y lo mejor es que esta canción jamás fue interpretada en vivo. Toda la experiencia que puedas tener con ella es tuya y de tu equipo, tuya y de tus auriculares.

- Publicidad -

Existen algunos reportajes sobre la fascinante creación de un álbum tan complejo como ‘Random Access Memories’, y además de Lagatta aparecen mencionados en este amplio artículo de MusicTech nombres esenciales como Mick Guzauski, Daniel Lerner o Bob Ludwig, este último una leyenda con más de 3.000 créditos que incluye nombres como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Nirvana, Bruce Springsteen, Radiohead o Coldplay. En el referenciado reportaje es Peter Franco quien toma las riendas y sitúa ‘Touch’ como la canción más complicada de grabar de todo el álbum. «La canción tiene 3 sonidos diferentes muy distintivos, así que la mezclamos muy lentamente en fases. Había vibraciones muy diferentes en esa pista. Habría sido realmente difícil de mezclar en una sola pieza, así que la despedazamos y la aunamos al final del todo. La pista tiene una orquesta y un montón de percusión. Las voces de Paul y un montón de moduladores. Fue difícil terminarla bien», explica sin ni siquiera hacer referencia a sus escalofriantes coros: quizá ni se acuerde de todo lo que hay metido ahí. En un mundo en el que el 99% de los artistas se mueven con vistas al directo porque es donde está la pela, Daft Punk se arriesgaron a perder dinero apostando firmemente por invertir en la fórmula de los viejos grandes estudios de grabación. Por suerte, lo de ‘Get Lucky’ salió mejor que bien y les dio buen rédito desde el punto de vista editorial.



Sus directos, cuando los había

Que en esta última etapa Daft Punk no se prodigaran mucho en directo, no significa que, cuando hacían conciertos, no los mimaran. Espectacular fue su presentación de los Grammy 2014 pese a algún pequeño traspiés vocal de Stevie Wonder en ‘Get Lucky’, y todo el mundo recuerda ‘Alive 2007’ como un absoluto hito de los discos en directo. Mientras algunos retocan los mismos hasta la parodia, hasta que ahí no queda absolutamente nada de la sensación viva, tiene mérito que un grupo de electrónica tienda a figurar entre los mejores discos en directo de toda la historia con este lanzamiento. Aunque no tuvieras la suerte de contemplar su gigantesca pirámide en vivo, por ejemplo en aquel Summercase que reunía a las mismas bandas el mismo fin de semana en Madrid y Barcelona, escuchar ‘Alive 2007’ es una absoluta locura. Una sesión en la que cada riff o sample reconocible de sus hits es un absoluto subidón. La entrada del bajo de ‘Around the World’, la de la guitarra tratada en ‘Robot Rock / Oh Yeah’ o la de ‘Brainwasher’ en su correspondiente mash-up levanta a un muerto.



Sus videoclips

Todos los que crecimos en los años 90 embobados frente a la MTV tenemos un recuerdo nítido de lo que significaron los vídeos de Daft Punk, el divertido mundo de fantasía y paranoia al que te transportaban, a menudo dejando cierta sensación WTF. Hasta el punto de que cuando no tenían nada que decir, no había videoclip, como pasó con ‘Get Lucky’, su mayor hit, que simplemente usó unas imágenes promocionales de Pharrell y Nile Rodgers que en su canal se consideran un «official audio». Pero cuando se pusieron, trabajaron con nombres de primera línea. Los 90 son el perro caminante de ‘Da Funk’ bajo los mandos de Spike Jonze, el vídeo hipnotizante de la salsa roja que Roman Coppola hizo para ‘Revolution 909’ o por supuesto el icónico baile calavera que Michel Gondry realizó para ‘Around the World’. Vídeo este último coreografiado por la granadina Blanca Li que recientemente ha presentado un divertido espectáculo de realidad virtual en Madrid.

Después llamó la atención el trabajo anime con Kazuhisa Takenouchi (Daft Punk son -eran- muy fans de Leiji Matsumoto) para la era de ‘Discovery’, lo que incluía singles como ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, ‘Digital Love’ y aquel ‘One More Time’ que bailabas hasta en la incómoda pausa que tenía la canción, por mucho que no supieras en ese momento qué hacer con manos y pies. Y en la última era destaca el trabajo con Warren Fu. El omnipresente director se encargó de ‘Derezzed’ y sobre todo de la derretida historia de amor de ‘Instant Crush’, que Julian Casablancas se ofreció a rodar, y ha terminado siendo su videoclip más visto en Youtube (quitando los temas con The Weeknd). 400 millones de visualizaciones.







Sus producciones para otros

Otra de las grandes tragedias de esta separación es que Daft Punk ni siquiera vayan a existir como dúo para producir a otras personas: ha sido casi su única labor durante los últimos años, y ha dado bastante juego. Sus colaboraciones son escasas pero certeras. Cambiaron por supuesto el rumbo de The Weeknd, produciendo tan sólo 2 temas de ‘Starboy’, pero los 2 mejores, el que abría el álbum y le daba nombre, y ‘I Feel It Coming’. No una sino las dos sonaron en la última Super Bowl, y no precisamente porque Abel Tesfaye no tuviera hits donde elegir, sino porque le han acercado a un sonido más pop, universal y ahora sabemos que atemporal en su aproximación ochentosa. Hay que reivindicar la colaboración de Daft Punk con ese grupo tan infravalorado llamado Parcels, pero sin duda el disco que ha hecho historia en el siglo XXI, resultando fundamental para el desarrollo de gente tan importante como Billie Eilish es ‘Yeezus’ de Kanye West. Daft Punk se involucraron en dos de las canciones clave de aquel álbum, las delirantes ‘Black Skinhead’ y ‘I Am a God’, y también en ‘On Sight’, que abre el largo, y una debilidad personal, ‘Send It Up’. Las declaraciones sobre su colaboración son escuetas («Fue muy crudo. Kanye rapeaba, como gritando de manera muy primaria, realmente»), pero todos sabemos que West consideró la colaboración tan relevante que decidió abrir ‘Yeezus’ con 3 de estas 4 canciones. ¿Acaso quedaría con las ganas de que produjeran todo el álbum?



El misterio: los cascos, las no-redes, las no-entrevistas

Por supuesto existen las fotos de Daft Punk sin cascos, por supuesto existen entrevistas con Daft Punk, y en ese sentido recomiendo el número especial monográfico de Daft Punk de Les Inrocks de 2013 que se conforma de 100 páginas exclusivamente dedicadas al grupo con entrevistas con ellos y sus colaboradores de lujo, perfiles, videografías… El dúo explica, por ejemplo, cómo inspiró la música de ‘Discovery’ entre 1975 y 1985 porque era la música que les llevaba a su infancia; cómo Thomas solía ocuparse más de la parte «técnica» de la banda, pero consideraban su último álbum «más de equipo»; o cómo se han enfrentado siempre a las malas críticas. Dice Guy-Manuel: «‘Homework’, ‘Discovery’, ‘Human After All’… todas las críticas de nuestros discos han sido en principio desastrosas, y más adelante a los periodistas parece encantarles. Es sospechoso».

Si no hablas francés, el especial te sirve para tener una instantánea de la banda sin casco a toda página, entre otras. Pero fotos y charlas solían ser la excepción que confirma la regla, y para muestra que los ejemplares de la revista estén valorados en 50 euros en Ebay. El grupo era conocido por su carácter esquivo y por prodigarse poco. La última actualización de su Instagram data de hace 4 años y el mismo parece más que nada un ejercicio de estilo con todas las fotos en el mismo formato. Imaginar siquiera que ahí Thomas y Guy-Manuel de Homem-Christo pudieran aparecer haciendo cucamonas es una verdadera fantasía. Esa sensación de misterio ha contribuido a la idea de mito que ha rodeado al dúo y que ahora más que nunca durará para siempre.

Su incapacidad para trabajar con mujeres

Daft Punk no cogieron el móvil a Madonna -como tampoco Michel Gondry- a pesar de que ella siente una devoción absoluta por el sonido francés desde los 2000. ¿Pero qué hay de una Robyn? ¿Qué hay de una Róisín Murphy? ¿M.I.A.? ¿Christine and the Queens? En la citada entrevista de Les InRocks, cuando hablan de sus modelos, son todos hombres (Warhol, Bowie, George Lucas, Kraftwerk, Kubrick); cuando hablan de sus ídolos adolescentes son todos hombres (Hendrix, Doors, la Velvet); cuando hablan de sus grupos favoritos actuales son todos hombres (MGMT, Strokes, Animal Collective).

La lista de colaboradores de ‘Random Access Memories’ es tan larga que al final te preguntas por qué entre tal cantidad de artistas, de Julian Casablancas a Panda Bear pasando por Pharrell, Paul Williams, Nile Rodgers y Todd Edwards, no hay una sola voz femenina. Entre un arsenal de ingenieros de sonido y asistentes de ingenieros de sonido que se llaman cosas como Eric, Nicolas, Peter, Seth, Kyle, Kevin, Miguel, Mike, Bill, Derek, Doug… hay que hacer mucho scroll para localizar algún tipo de nombre femenino en una proporción de 20 a 1. Los de Alana da Fonseca y Charlie Pakkari son de los escasísimos que aparecen entre decenas de hombres y más hombres que ni la Liga Santander, aunque la búsqueda merece la pena: el portfolio de Pakkari también incluye un crédito como asistente musical de ‘Con las alas al viento’ de Rocío Jurado (1993). A falta de una explicación de por qué a Daft Punk no les gustaba trabajar con voces femeninas (¿quizá porque usaban las masculinas como modo de expresión propia? ¿o la de mujeres les parecía poco robótica?), ojalá se les clave esa espinita fuerte, se den cuenta de que es una cuenta pendiente y puedan volver, sobre todo al estudio de grabación.