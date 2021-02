Daft Punk anuncian su disolución

Daft Punk han anunciado su disolución tras 28 años de carrera, confirman medios como Pitchfork o NME. El influyente dúo de electrónica francés ha decidido despedirse de su público con un fragmento de su película de 2006 ‘Electroma’ llamado ‘EPILOGUE’ y que puede verse en su página web. En dicho vídeo, los dos integrantes de Daft Punk, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, se despiden el uno del otro antes de detonarse a sí mismos. El vídeo termina con el epitafio «1993-2021» para marcar el año de nacimiento y final de la banda.

Efectivamente es en 1993 cuando se forma Daft Punk, pero es unos años más tarde, en 1997, cuando llega al mercado su primer disco, un ‘Homework‘ que no es solo uno de los mejores de su año, sino que además resulta absolutamente revolucionario en su reinvención del house, el llamado «French house», que ellos no inventan pues surge en los años 80, pero sí perfeccionan y llevan a las listas de éxitos de todo el globo. La influencia de ‘Homework’ es alargada y llega hasta nuestros días, como sabe muy bien The Weeknd, que en 2016 cuenta con el dúo parisino para co-producir dos de sus mayores éxitos, ‘Starboy’ y ‘I Feel it Coming’. Los dos han sonado en la Super Bowl lógicamente sin la presencia de Thomas y Guy-Manuel, a quienes tampoco se esperaba por ahí… aunque alguna esperanza había. La publicista de Daft Punk, Kathryn Frazier, ha confirmado la separación del dúo al medio de Chicago sin especificar motivo, por lo que queda por saber si habido algún tipo de desacuerdo artístico entre sus integrantes, o si su disolución se debe al agotamiento o a que se han quedado sin cosas que decir.

El mencionado ‘Homework’ produce los éxitos ‘Around the World’ y ‘Da Funk’ y ya en este momento la imagen de Daft Punk es icónica: sus integrantes serán para siempre reconocidos por sus cascos de robot y a día de hoy nadie sabe muy bien cuál es el aspecto de las personas que se esconden tras ellos. Su intención siempre ha sido traer el futuro a la pista de baile, y al futuro sonaron siempre sus espectaculares producciones de electrónica rompepistas: en 2001 ya ha salido ‘Believe’ de Cher, pero el dúo se apunta su propio tanto en el uso extremo del autotune en su disco ‘Discovery’, con la inclusión de los dos macrohits ‘One More Time’ y ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, que no han dejado de ser pinchados en discotecas todo este tiempo después. El primero inspira prácticamente todo el ‘Fever’ de Kylie y el segundo es sampleado más adelante por Kanye West en ‘Stronger’; entre estos dos lanzamientos, LCD Soundsystem les dedica uno de sus singles más emblemáticos, Madonna intenta colaborar con ellos sin éxito… Todo esto da buena cuenta de la transversalidad de su música, que fascina durante décadas a diversas generaciones.

En 2012, un año antes de que llegara a la calle ‘Random Access Memories’, reflexionábamos sobre lo atípica que resultaba entonces la adoración a un grupo que, hasta ese momento, solo había publicado dos discos buenos… porque el tercero, ‘Human After All’, lanzado en 2005, no solo recibe pobres ventas y críticas: peor que esto, el disco es a efectos prácticos olvidado por la audiencia casi como si nunca hubiera existido. ‘Robot Rock’ y ‘Technologic’ aparecen en el recopilatorio de 2006 ‘Musique, Vol. 1’ porque alcanzan cierto éxito en Reino Unido, pero en este momento se intuye al grupo realmente falto de inspiración. Con un título como ‘Human After All’ incluso parece estar diciendo adiós. Sin embargo, el dúo sigue de gira, en 2007 publica el directo ‘Alive’, considerado otra cumbre en su carrera, y después de componer la banda sonora de ‘Tron’, Daft Punk entra en una nueva fase de su carrera.

Contra todo pronóstico, ‘Random Access Memories’, un trabajo de disco-pop deliberadamente hortera y grabado en analógico para sonar lo más próximo posible a las producciones pop de los 70 y 80, y que cuenta con las colaboraciones de Giorgio Moroder o Julian Casablancas, entre otros; se convierte en otro éxito mastodóntico para la formación, 20 años después de que Thomas y Guy-Manuel abandonaran su banda de indie-rock Darlin’ para ponerse los cascos y hacer historia: ‘Get Lucky’, su single con Pharrell Williams y Nile Rodgers de Chic, es la segunda canción más exitosa de 2013 solo por detrás de ‘Blurred Lines’ y el álbum, recordado por su bizarra campaña de promoción, se hace con el Grammy a Álbum del año. En este momento, Daft Punk consolidan su leyenda a pesar de llevar un lustro sin ofrecer un solo concierto. 8 años después de todo aquello, ya no será posible disfrutarlos en vivo a pesar de que su reputación como banda de directo no ha hecho más que crecer en todo este tiempo, aunque solo haya sido por el «hype» que ha alimentado su esperado regreso a los escenarios, siempre rumoreado pero nunca confirmado.