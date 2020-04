Daft Punk preparan nueva música, pero no nuevo disco al uso: será una banda sonora

Daft Punk no publican disco largo desde 2013, año en que editaron el polémico -y enormemente exitoso- ‘Random Access Memories‘. Desde entonces han arrasado con sus producciones para The Weeknd, ‘Starboy’ y ‘I Feel it Coming’, han producido a Parcels… y, por separados, sus integrantes ha trabajado con Arcade Fire o Charlotte Gainsbourg. En cualquier caso, las novedades musicales del dúo francés formado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter han sido escasas en todos estos años.

Esto cambiará pronto, porque como ha informado un medio italiano y recogen medios anglosajones como Exclaim! o Stereogum, Daft Punk preparan la música para ‘Occhiali Neri’, la nueva película del director italiano Dario Argento. Ha revelado la información el propio director al periódico italiano Repubblica, y lo curioso del asunto es que han sido los propios Daft Punk quienes han contactado con él para colaborar, pues son seguidores del director. “Son mis admiradores. Se conocen todas mis películas”, ha dicho Argento. “Se enteraron por unos amigos franceses que iba a rodar una nueva película y me llamaron para decirme que querían trabajar conmigo”.

De materializarse esta colaboración, esta puede resultar en el primer disco largo de Daft Punk en 7-8 años, y en su primera banda sonora en una década: la música de ‘Tron: Legacy’ data de 2010. El rodaje de la nueva película de Argento arrancaba el próximo mes, pero ha sido aplazado a septiembre. Y según Repubblica, Daft Punk visitarán al director en Roma cuando la pandemia lo permita. De momento empezarán a enviarle las primeras canciones. Así que lanzo la pregunta: ¿habrá nuevo disco de Daft Punk en 2021, aunque sea en forma de BSO?