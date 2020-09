Canción del Día: Royal Blood vuelven influidos por Daft Punk

El dúo Royal Blood fue una de las revelaciones más importantes del rock hace unos años, cuando sacaban su debut homónimo en 2014 y la gente los consideró los nuevos White Stripes, a falta de White Stripes separados hacía tiempo. Lo vendieron todo con su primer álbum, fueron doble platino en Reino Unido y en 2017 repitieron en el número 1 de este país, aunque ya sin igual impacto, ‘How Did We Get So Dark?‘. Foto: Dean Martindale.

Otros 3 años después están de vuelta con una nueva canción que presenta el disco que se encontraban grabando cuando les sorprendió la pandemia y tuvieron que parar el trabajo dado el gran número de ingenieros involucrados en el proceso de grabación, como han explicado al NME. El caso es que han podido avanzar hacia algún lado y esta semana nos han entregado el primer single de ese nuevo trabajo, ‘Trouble’s Coming’.

El tema suena machacón y familiar, tan deudor de los acordes como del ritmo de batería, pero la canción no rechaza huir 1) un simpatiquísimo riff electrónico recurrente 2) palmas y 3) unos coros que ni los Arctic Monkeys más abiertos. El resultado es una de sus canciones más bailables, pese al coitus interruptus hacia la mitad, que han explicado en una nota de prensa que podéis leer aquí: «Algo empezó a hacer «clic» cuando empezamos a tocar sobre beats de baile mucho más rígidos. El punto de inflexión fue darnos cuenta de que haía un punto en común real entre eso y lo que habíamos hecho antes. Es el componente AC/DC, donde la calidad que construye los riffs es tan cortante en verdad gracias al beat».

Añaden: «aunque en la superficie estábamos saliéndonos de lo que habíamos hecho antes, no era algo anti-natural, era como volver a la música que nos encantaba al principio del todo, Daft Punk, Justice y estas cosas orientadas realmente hacia el groove. Todo era el beat. Era algo familiar para nosotros, pero algo que habíamos censurado en nosotros mismos».

En la entrevista con el NME no pueden revelar aún si esta canción es indicativa de lo que encontraremos en el álbum o no, pero sí han dado una pista sobre la temática de esta canción y del disco: «Los temas de esta canción y todo el álbum no se sitúan en ningún sitio físico o localización. Está todo pasando en mi cabeza, es mi propia batalla con mi propio análisis. Toda la canción ‘Trouble’s Coming’ es una sensación, una sensación que conozco bien. Es sobre las pesadillas mentales recurrentes que he tenido. Me siento más cómodo siendo honesto, hablando abiertamente y mostrándome vulnerable, gracias al ritmo alto de la canción.



