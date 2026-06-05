Madonna busca el subidón del amor en ‘Love Sensation’

Madonna ha estrenado ‘Love Sensation’, el tercer avance de ‘Confessions II’, a la vez que ha protagonizado una concurrida presentación del disco en el Times Square de Nueva York con Grindr como marca colaboradora.

La peculiaridad del lanzamiento es que es un bonus track de la edición deluxe de ‘Confessions II’, que contiene 16 temas en lugar de 12. Sin embargo, es el único bonus insertado en medio del tracklist y no al final, por lo que desde el principio parecía tener estatus de posible single.

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‘Love Sensation’ deja esa rara «sensation» de saber mejor que un bonus, pero no de ser tan bueno, en principio, como los dos singles anteriores. Alguna melodía demasiado parecida, demasiado pronto, a la de ‘Bring Your Love‘, resta impacto a la canción.

Sin embargo, la composición melódica de ‘Love Sensation’, en todo su esplendor disco, sí es mejor, más elegante y pegadiza, de lo que probablemente sugiere la producción nu-disco tirando a genérica de Stuart Price, que, al final, se parece poco al ‘Love Sensation’ (1980) de Loreatta Holloway, y más a revisiones dosmileras como ‘Lady’ de Modjo, de parecidas texturas instrumentales.

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‘Love Sensation’ habla de un amor que va más allá de lo romántico y que se transforma en seguridad y confianza. La ambigüedad de la letra parece apuntar tanto a una persona («when you’re here with me, there’s nothing that we cannot do»), como a un sentimiento de fe («Whenever I doubt you / I have a premonition / And I can see clearly / Where I should be»). El puente -la mejor parte de la canción- incluye una referencia psicodélica, siendo el amor esa «droga» que lleva a Madonna «a lo alto del cielo».

- Publicidad - ¿Qué te parece 'Love Sensation' de Madonna? ¡Temazo! ¿Cómo puede ser esto un bonus?

Es un bonus claramente, pero no está mal

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