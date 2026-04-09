RAYE logra su primer top 1 en JNSP; entran Jungle, underscores…

RAYE ha sido la artista más votada esta Semana Santa en JENESAISPOP con ‘Click Clack Symphony’, su loca colaboración con Hans Zimmer, una de las muchas cosas locas que hay en su último disco. Es su primer top 1 en la web, pues por ejemplo ‘WHERE IS MY HUSBAND?’ no pasó del número 5 a finales del año pasado.
Entre las entradas también fuertes de estos días, tan variadas como Jungle, underscores, U2 o Kim Gordon. Disfruta de la nueva playlist y… ¡ya se puede volver a votar!
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|2
|2
|2
|2
|Death of Love
|James Blake
|3
|9
|3
|2
|Be With You
|Muse
|4
|10
|4
|4
|American Girls
|Harry Styles
|5
|–
|5
|1
|Caen imperios
|Mujeres
|6
|8
|6
|2
|Toco madera
|Jorge Drexler
|7
|–
|7
|1
|Carry On
|Jungle
|8
|18
|8
|3
|Freaks
|Haute & Freddy
|9
|7
|1
|7
|Reliquia
|Rosalía
|10
|–
|10
|1
|Play Me
|Kim Gordon
|11
|–
|11
|1
|Song of the Future
|U2
|12
|–
|12
|1
|Tell Me (U Want It)
|underscores
|13
|16
|7
|7
|Lucky Again
|Lykke Li
|14
|12
|3
|4
|El hombre planeta
|Alcalá Norte
|15
|26
|12
|4
|What You Want
|Angèle, Justice
|16
|15
|7
|4
|Mala mía
|María José Llergo
|17
|6
|2
|4
|Sacrificio
|Triángulo de Amor Bizarro
|18
|13
|5
|6
|White Feather Hawk Tail Deer Hunter
|Lana del Rey
|19
|–
|19
|1
|Surfboard
|Tokischa, Skrillex
|20
|11
|3
|6
|Dying for You
|Charli XCX
|21
|20
|20
|3
|Dry Spell
|Kacey Musgraves
|22
|21
|21
|3
|The Monsters of Pig Alley
|Morrissey
|23
|14
|4
|5
|Vogue
|Nebulossa
|24
|17
|10
|5
|Risk It All
|Bruno Mars
|25
|19
|19
|3
|Esto no es amor
|Hofe, Natalia Lacunza
|26
|27
|1
|22
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|27
|–
|27
|1
|Klouds Will Carry Me To…
|Gelli Haha
|28
|25
|13
|7
|Una muerte ideal
|Rodrigo Cuevas, Grande Amore
|29
|23
|6
|6
|TICTAC
|Maria Arnal
|30
|33
|27
|4
|Los paracaídas
|Samuraï
|31
|22
|15
|3
|Shame
|Sunday (1994)
|32
|40
|13
|5
|KiLL iT QUEEN
|Ava Max
|33
|32
|32
|2
|Goo Goo Ga Ga
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|34
|37
|19
|7
|Hasta Jesús tuvo un mal día
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|35
|24
|11
|7
|I'll Change for You
|Mitski
|36
|35
|2
|10
|Aperture
|Harry Styles
|37
|28
|5
|61
|M.A.P.S.
|Amaia
|38
|–
|38
|1
|Tú y yo
|Fuji?
|39
|1
|1
|11
|Otro verano
|Martin
|40
|29
|8
|8
|A veces
|Ana Torroja
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Choque
|Bad Gyal
|–
|Reputation
|Ravyn Lenae, Dominik Fike
|–
|Don’t Throw Rocks
|Westside Cowboy
|–
|Lonley
|Fcukers
|–
|All the Love
|Kanye West/Ye
|–
|Goldstar
|The Sophs
|–
|¿Quién necesita un amor?
|Evripidis and his Tragedies
|–
|Get Go
|Arlo Parks
|–
|BRITTANY MURPHY
|Slayyyter
|–
|Sungazer
|The Temper Trap