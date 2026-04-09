RAYE logra su primer top 1 en JNSP; entran Jungle, underscores…

RAYE ha sido la artista más votada esta Semana Santa en JENESAISPOP con ‘Click Clack Symphony’, su loca colaboración con Hans Zimmer, una de las muchas cosas locas que hay en su último disco. Es su primer top 1 en la web, pues por ejemplo ‘WHERE IS MY HUSBAND?’ no pasó del número 5 a finales del año pasado.

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Entre las entradas también fuertes de estos días, tan variadas como Jungle, underscores, U2 o Kim Gordon. Disfruta de la nueva playlist y… ¡ya se puede volver a votar!

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 – 1 1 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer 2 2 2 2 Death of Love James Blake 3 9 3 2 Be With You Muse 4 10 4 4 American Girls Harry Styles 5 – 5 1 Caen imperios Mujeres 6 8 6 2 Toco madera Jorge Drexler 7 – 7 1 Carry On Jungle 8 18 8 3 Freaks Haute & Freddy 9 7 1 7 Reliquia Rosalía 10 – 10 1 Play Me Kim Gordon 11 – 11 1 Song of the Future U2 12 – 12 1 Tell Me (U Want It) underscores 13 16 7 7 Lucky Again Lykke Li 14 12 3 4 El hombre planeta Alcalá Norte 15 26 12 4 What You Want Angèle, Justice 16 15 7 4 Mala mía María José Llergo 17 6 2 4 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro 18 13 5 6 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey 19 – 19 1 Surfboard Tokischa, Skrillex 20 11 3 6 Dying for You Charli XCX 21 20 20 3 Dry Spell Kacey Musgraves 22 21 21 3 The Monsters of Pig Alley Morrissey 23 14 4 5 Vogue Nebulossa 24 17 10 5 Risk It All Bruno Mars 25 19 19 3 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza 26 27 1 22 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 27 – 27 1 Klouds Will Carry Me To… Gelli Haha 28 25 13 7 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore 29 23 6 6 TICTAC Maria Arnal 30 33 27 4 Los paracaídas Samuraï 31 22 15 3 Shame Sunday (1994) 32 40 13 5 KiLL iT QUEEN Ava Max 33 32 32 2 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso 34 37 19 7 Hasta Jesús tuvo un mal día CA7RIEL & Paco Amoroso 35 24 11 7 I'll Change for You Mitski 36 35 2 10 Aperture Harry Styles 37 28 5 61 M.A.P.S. Amaia 38 – 38 1 Tú y yo Fuji? 39 1 1 11 Otro verano Martin 40 29 8 8 A veces Ana Torroja

Candidato Canción Artista – Choque Bad Gyal – Reputation Ravyn Lenae, Dominik Fike – Don’t Throw Rocks Westside Cowboy – Lonley Fcukers – All the Love Kanye West/Ye – Goldstar The Sophs – ¿Quién necesita un amor? Evripidis and his Tragedies – Get Go Arlo Parks – BRITTANY MURPHY Slayyyter – Sungazer The Temper Trap

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alcalá Norte / El hombre planeta

Amaia / M.A.P.S.

Ana Torroja / A veces

Angèle, Justice / What You Want

Arlo Parks / Get Go

Ava Max / KiLL iT QUEEN

Bad Gyal, Chencho Corleone / Choque

Bruno Mars / Risk It All

CA7RIEL & Paco Amoroso / Goo Goo Ga Ga

CA7RIEL & Paco Amoroso / Hasta Jesús tuvo un mal día

Charli XCX / Dying for You

Evripidis and His Tragedies / ¿Quién necesita un amor?

Fcukers / Lonely

Fuji? / Tú y yo

Gelli Haha / Klouds Will Carry Me To...

Harry Styles / American Girls

Harry Styles / Aperture

Haute & Freddy / Freaks

Hofe, Natalia Lacunza / Esto no es amor

James Blake / Death of Love

Jorge Drexler / Toco madera

Jungle / Carry On

Kacey Musgraves / Dry Spell

Kanye West / ALL THE LOVE

Kim Gordon / Play Me

Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Lykke Li / Lucky Again

María José Llergo / Mala mía

Maria Arnal / TICTAC

Martin / Otro verano

Mitski / I'll Change for You

Morrissey / The Monsters of Pig Alley

Mujeres / Caen imperios

Muse / Be With You

Nebulossa / Vogue

Ravyn Lenae, Dominik Fike / Reputation

RAYE, Hans Zimmer / Click Clack Symphony

Rodrigo Cuevas, Grande Amore / Una muerte ideal

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Samuraï / Los paracaídas

Slayyyter / BRITTANY MURPHY

Sunday (1994) / Shame

The Sophs / GOLDSTAR

The Temper Trap / Sungazer

Tokischa, Skrillex / Surfboard

Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio

U2 / Song of the Future

underscores / Tell Me (U Want It)

Westside Cowboy / Don't Throw Rocks Ver resultados