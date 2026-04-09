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RAYE logra su primer top 1 en JNSP; entran Jungle, underscores…

iko
Por iko

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RAYE logra su primer top 1 en JNSP; entran Jungle, underscores…

Por iko
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RAYE ha sido la artista más votada esta Semana Santa en JENESAISPOP con ‘Click Clack Symphony’, su loca colaboración con Hans Zimmer, una de las muchas cosas locas que hay en su último disco. Es su primer top 1 en la web, pues por ejemplo ‘WHERE IS MY HUSBAND?’ no pasó del número 5 a finales del año pasado.

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Entre las entradas también fuertes de estos días, tan variadas como Jungle, underscores, U2 o Kim Gordon. Disfruta de la nueva playlist y… ¡ya se puede volver a votar!

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
2 2 2 2 Death of Love James Blake
3 9 3 2 Be With You Muse
4 10 4 4 American Girls Harry Styles
5 5 1 Caen imperios Mujeres
6 8 6 2 Toco madera Jorge Drexler
7 7 1 Carry On Jungle
8 18 8 3 Freaks Haute & Freddy
9 7 1 7 Reliquia Rosalía
10 10 1 Play Me Kim Gordon
11 11 1 Song of the Future U2
12 12 1 Tell Me (U Want It) underscores
13 16 7 7 Lucky Again Lykke Li
14 12 3 4 El hombre planeta Alcalá Norte
15 26 12 4 What You Want Angèle, Justice
16 15 7 4 Mala mía María José Llergo
17 6 2 4 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro
18 13 5 6 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey
19 19 1 Surfboard Tokischa, Skrillex
20 11 3 6 Dying for You Charli XCX
21 20 20 3 Dry Spell Kacey Musgraves
22 21 21 3 The Monsters of Pig Alley Morrissey
23 14 4 5 Vogue Nebulossa
24 17 10 5 Risk It All Bruno Mars
25 19 19 3 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza
26 27 1 22 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
27 27 1 Klouds Will Carry Me To… Gelli Haha
28 25 13 7 Una muerte ideal Rodrigo Cuevas, Grande Amore
29 23 6 6 TICTAC Maria Arnal
30 33 27 4 Los paracaídas Samuraï
31 22 15 3 Shame Sunday (1994)
32 40 13 5 KiLL iT QUEEN Ava Max
33 32 32 2 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso
34 37 19 7 Hasta Jesús tuvo un mal día CA7RIEL & Paco Amoroso
35 24 11 7 I'll Change for You Mitski
36 35 2 10 Aperture Harry Styles
37 28 5 61 M.A.P.S. Amaia
38 38 1 Tú y yo Fuji?
39 1 1 11 Otro verano Martin
40 29 8 8 A veces Ana Torroja
Candidato Canción Artista
Choque Bad Gyal
Reputation Ravyn Lenae, Dominik Fike
Don’t Throw Rocks Westside Cowboy
Lonley Fcukers
All the Love Kanye West/Ye
Goldstar The Sophs
¿Quién necesita un amor? Evripidis and his Tragedies
Get Go Arlo Parks
BRITTANY MURPHY Slayyyter
Sungazer The Temper Trap

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