Sienna Spiro, por primera vez en España

Sienna Spiro, una de las voces revelación del último año, ha anunciado la gira ‘My House Tour’, con la que actuará en nuestro país por primera vez. La artista británica actuará el próximo 29 de marzo de 2027 en la Paral·lel 62 de Barcelona y el 30 de marzo en La Riviera de Madrid.

El impacto del baladón ‘Die On This Hill’ es innegable, llegando al top 10 de varios países y situando a Spiro como una de las artistas con más proyección del pop británico. Las comparaciones con artistas como Olivia Dean, o incluso Adele, no han tardado en llegar.

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La gira de Sienna, con la que recorrerá Norteamérica, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa, vendrá después del lanzamiento de su álbum debut, ‘Visitor’, que se publicará en Capitol Records el próximo 3 de julio.

Las entradas para los conciertos de Sienna Spiro en España se podrán adquirir en preventa, que se dará a partir del miércoles 17 de junio a las 10h para usuarios de Live Nation, o en venta general. Estas estarán disponibles el jueves 18 de junio a partir de las 10h, en Live Nation y Ticketmaster.