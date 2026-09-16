Madonna actuará en los VMAs por primera vez en 23 años

Variety confirma lo que era un secreto a voces: Madonna actuará en los próximos MTV Video Music Awards y, además, será la encargada de abrir la gala. Claro, es la artista más nominada con 11 candidaturas. ¿Había alguna duda de que iba a actuar? Y ahora que se confirma su actuación, ¿cabe alguna duda de que se llevará uno cuantos premios?

Por cierto, esta será la primera actuación de Madonna en los MTV Video Music Awards en nada menos que 23 años: es el tiempo que ha pasado desde aquella mítica aparición de 2003 junto a Britney Spears y Christina Aguilera, a ritmo de ‘Hollywood’.

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Madonna vuelve a los VMAs para promocionar su celebrado ‘Confessions II’ y, como decimos, es la artista más nominada de la noche, por delante de Taylor Swift (9), Ariana Grande y Sabrina Carpenter (7 cada una). En total suma 19 victorias en la historia de los premios.

Como recuerda Variety, Madonna ha llegado a liderar las nominaciones de los VMAs en el pasado en otras dos ocasiones, acumulando 9 menciones por ‘Vogue’ en 1990 y otras 9 por ‘Ray of Light’ y ‘Frozen’ en 1998.

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Snoop Dogg será el presentador de la gala, mientras que todavía quedan más nombres por conocer: la organización ha anunciado que nuevos performers, presentadores e invitados especiales se confirmarán a lo largo de la próxima semana. Teniendo en cuenta la participación de Sabrina en ‘Bring Your Love’, es probable que compartan escenario, aunque no hay nada confirmado.

La gala de los VMAs se emite el próximo 27 de septiembre y sus actuaciones suelen ser subidas a YouTube de inmediato: esperamos que vuelva a ser el caso. Nirvana recibirán el MTV Vanguard Award, que celebrará su videografía.