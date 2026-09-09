Nirvana, extintos hace rato, recibirán el MTV Vanguard Award

El ‘Unplugged’ ya no será el primer gran hito de Nirvana relacionado con MTV, aunque el segundo quizá no vaya a ser tan recordado. La banda recibirá el Video Vanguard Award, el máximo reconocimiento a una carrera de los MTV Video Music Awards, durante la ceremonia de 2026, que se celebrará el próximo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Que el premio llegue a una banda que dejó de existir hace más de 30 años resulta llamativo, aunque no es algo inédito. Los Beatles recibieron el Video Vanguard en 1984, cuando ya llevaban 14 años separados, y otras bandas como R.E.M. y Bon Jovi también han recogido el reconocimiento. Kurt Cobain murió en 1994, apenas tres años después de la explosión de ‘Smells Like Teen Spirit’.

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El videoclip de ‘Smells Like Teen Spirit’, dirigido por Samuel Bayer, se convirtió en uno de los más icónicos de la era MTV y ganó dos Moonmen en los VMAs de 1992, a Mejor Artista Nuevo y Mejor Vídeo Alternativo. Entre sus vídeos más recordados están también ‘Come as You Are’, ‘In Bloom’ y ‘Heart-Shaped Box’.

Nirvana se suma así a una lista de premiados que incluye a Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Mariah Carey, Justin Timberlake o Shakira, entre muchos otros. En los VMAs 2026, Madonna y Taylor Swift son las artistas más nominadas. La gala se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles.

