Shakira no andará con chiquitas con su residencia de Madrid, que será bastante más que una serie de conciertos. Macondo Park ocupará Iberdrola Music del 18 de septiembre al 11 de octubre, coincidiendo con las 12 actuaciones de la colombiana, y el cartel es de no dar crédito.

Entre los artistas que pasarán por el recinto están Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Ángeles Toledano y Yerai Cortés. También aparecen Lia Kali y Santos Bravos, además de nombres del indie y el urban como Rebe (no confundir con Rebequita, también presente en el cartel), Juicy BAE, ORTIGA, Dinamarca, Çantamarta, LaBlackie, Jimena Amarillo, Yapi, Azuleja o Nico.

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La programación se completa con muchísimos más nombres, entre ellos Stereo Madness, La Cochetona, Karina Sainz Borgo o Ruptura, además de figuras de la última edición de Operación Triunfo, como la ganadora Cris Lora u Olivia Bay.

La idea de Macondo Park es que la residencia funcione como una experiencia cultural alrededor de la música. Según El País, habrá espacios dedicados a literatura, gastronomía, moda y arte, además de una biblioteca relacionada con Gabriel García Márquez y con los libros que han marcado a Shakira, un mercado gastronómico latinoamericano, un museo sobre la carrera de la artista y propuestas familiares.

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Después de los conciertos también habrá programación en Macondo Plaza, con música y fiesta. La residencia, por tanto, está planteada como un evento cultural alrededor de Shakira y de la cultura latinoamericana, no únicamente como el escenario donde la artista ofrecerá sus 12 conciertos. «Porque España es latina. América es latina», ha escrito Shakira. «Y quiero celebrar todo ese talento que nos une: los grandes nombres, pero también una nueva generación de artistas jóvenes que está escribiendo lo que viene en la música, la moda, la literatura, la gastronomía y el arte». Las fechas de los conciertos son 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.