Las aventuras sonoras de Azuleja se apropian del «CRINGE»

Azuleja es una cantante, coreógrafa y bailarina que mezcla influencias del pop, el hip-hop y el trap con samples de found sound y un punto cómico en letras e interpretación. No en vano, su álbum debut se apropia del término ‘C.R.I.N.G.E’ porque muchos son los momentos de este disco en que la madrileña Hajar Kaddouri Boudib se desinhibe a nivel emocional y musical.

Ahí está la pista titular, que parte de la épica sinfónica de ‘Viva la Vida’ para convertirse en una actuación de cheerleader venida de la nada. O ‘BIGFOOT’, que sobre una base de trap vierte todo tipo de sonidos y efectos. O ‘Cachonda’, que no es la típica balada a la guitarra. En absoluto.

‘C.R.I.N.G.E’ le da a la prom ballad ‘Caníbal’ o al drum n’ bass de ‘PIVONACCI’, pero en todos los casos exhibe una creatividad fuera de la norma, casi outsider. Azuleja colabora, de manera significativa, con el productor Roy Borland, y las 14 canciones de ‘C.R.I.N.G.E’ depositan todas las majaderías sonoras que se les pueden haber ocurrido, y más allá.

Roy Borland y Azuleja ya trabajaron juntos en ‘Mun’, un interesante single editado por Sony Music. Aunque su relación viene de atrás: ambos forman parte del estudio El Royale junto a Yero G y Teo Planell, quien ha dirigido el videoclip de ‘BIGFOOT’, la Canción Del Día de hoy.

‘BIGFOOT’ es una locura de susurros, trap beats, americanismos («come here and touch my body», «I’m getting really naughty», «you bitch»), voces manipuladas hasta lo irreconocible y efectos de flauta que llega a su punto álgido cuando Azuleja convierte la canción de repente en su propia clase de fitness. El videoclip, claro, es igual de imaginativo.

Azuleja presenta ‘C.R.I.N.G.E.’ próximamente en Madrid, como telonera de Mainline Magic Orchestra en la Sala Copérnico. Es el 14 de febrero.