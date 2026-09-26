Muere Peón Kurtz de Def Con Dos a los 55 años

Ha muerto Peón Kurtz, miembro fundador de Def Con Dos, a los 55 años. José Costas Peón, nacido en Vigo, ha fallecido de un infarto después de haber sido ingresado en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro, según informa El País.

Peón Kurtz estuvo en Def Con Dos durante casi tres décadas, entre 1988 y 2016. No era el cantante principal del grupo, sino que se encargaba de los samplers, las bases y los scratches, además de aportar voces en algunos temas y ejercer como DJ. Participó en discos como ‘Armas pal pueblo’ (1993), ‘Alzheimer’ (1995) y ‘Ultramemia’ (1996), en la etapa en la que Def Con Dos pasó de sus primeros experimentos con rap y electrónica a su característico cruce de hip hop, punk y metal.

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También participó con Def Con Dos en la música de ‘Acción mutante’, el debut cinematográfico de Álex de la Iglesia, y en ‘El día de la bestia’ (1995), cuya canción principal daba título a la película y ayudó a acercar al grupo a un público mucho más amplio.

Peón Kurtz era hermano de Miguel Costas, miembro fundador de Siniestro Total, y de Rosa Costas, integrante de Aerolíneas Federales. Era también tío de la cantante Dani Dicostas, quien le ha despedido en redes: «Demasiado duro despedirme de ti. Siempre te recordaré por tu incansable sentido del humor», ha escrito.

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Su salida de Def Con Dos en 2016 estuvo acompañada de versiones diferentes, como recuerda El País. Mientras el grupo habló de desavenencias, Kurtz aseguró que había sido expulsado.