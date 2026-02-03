dani dicostas / Amores pasajeros

«A veces te sorprendes con gente pasajera, sigo sin olvidarme de nuestra noche en vela». dani dicostas -anteriormente conocida como dani– dedica su tercer álbum a los ‘Amores pasajeros’, a historias o sentimientos que fueron fugaces, pero que nos marcaron de alguna manera. Miss Caffeina decían hace un par de años que «no se da a las relaciones esporádicas la importancia suficiente» y dani dicostas les ha dedicado un álbum entero. Más o menos.

Su música siendo algo inclasificable, para bien. La influencia de los 70 y los 80 es evidente. Las guitarras eléctricas tienden a Nile Rodgers. Como ella dice, pueden ser un poco más Fleetwood Mac en ‘Doble cara’, aunque siempre terminan nadando entre sintetizadores, arreglos exuberantes de cuerda y viento y la sensualidad de los tiempos del destape. Con la producción de Aaron Rux, dani dicostas es la mezcla imposible entre Lio, Chic, Susana Estrada, Sabrina Carpenter y ‘La bola de cristal’. A su vez, todo tiene un sentido de lo «cool» muy francés, muy Nouvelle Vague, como sucedía a Belle & Sebastian.

- Publicidad -

Otra gran característica de ‘Amores pasajeros’ es su ausencia de dramatismo. Con la excepción de la pista final y titular, que nos daba la frase de encabezamiento, este álbum suena hedonista y sexy, digamos que encuentra la forma de animarse mediante la música, por mucho que enfrente adversidades. En ‘Mucho para ti’ a dani «la vieron llorar en un bar», pero los arreglos son tan edificantes como los del soul de décadas pretéritas. ‘Doble cara’ puede parecer un drama porque nunca se llega a conocer a nadie («estoy triste por las veces que dijiste que cambiarías por mí / nunca supe quién fuiste / me enseñabas muchas caras de ti»). Sin embargo, los coros «ooh-ooh», las cuerdas… logran arrancar al oyente una sonrisa.

La aversión a salir con músicos que expresa ‘Pasar el rato’ es directamente cómica. ‘Ya no llueve’, una canción que nació de un momento muy bajo en el que incluso se planteó si su profesión merecía la pena, no es otra cosa que la canción más electropop de todo el disco.

- Publicidad -

dani ha venido publicando singles a lo largo de los últimos meses. ‘Clímax’, que tenía este portadón, ese ‘Desde otro lugar’ que acelera en su estribillo, ‘Mucho para ti’, ‘Bye Bye’ -de vibrante desenlace- y ‘Estadios’, el más disco, se han ido sucediendo.

Es cierto que es muy difícil recordar ya cuál fue el primer sencillo de todo esto. Todas las pistas suenan más bien como el segundo o el tercero. Lo bueno es que cuando digo «todas», quiero decir «todas»: cada pieza logra tener el encanto justamente de los «amores pasajeros». A través de puentes brillantes (‘Pasar el rato’), canciones llenas de giros (‘Doble cara’), que no acaban en absoluto como empiezan (‘Mucho para ti’), con arreglos inesperados (el puente psicodélico casi jevi de ‘Ya no llueve más’) y una cuidada métrica en las letras (‘Doble cara’), dani dicostas se acerca a dar el salto definitivo.

dani dicostas actúa el 21 de febrero en Madrid y el 28 de marzo en Vigo.