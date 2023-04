Miss Caffeina: «No se da a las relaciones esporádicas la importancia suficiente»

Miss Caffeina acaban de sacar un nuevo EP llamado ‘Shangái Baby’ y parece que ha gustado entre su público. Hasta 3 de sus canciones aparecen ya en su top 5 de Spotify. Entre la inmediatez de ‘Para toda la vida‘, los sintes de la canción titular, y la historia que nos cuenta ‘Y de repente’, parece claro que estamos ante 3 fijas de su repertorio durante los próximos tiempos.

Hablamos con Alberto Jiménez sobre ‘Y de repente’, que seleccionamos hoy como «Canción del Día», justo antes de que Miss Caffeina actúen este viernes 28 de mayo en la fiesta de bienvenida de Warm Up, Murcia, que se celebra este finde con actuaciones como Moderat, Yo La Tengo, Viva Suecia y un largo etcétera. Kasabian y Ojete Calor estarán entre quienes acompañarán a «MissCa» en dicha fiesta de presentación antes de las jornadas oficiales de sábado y domingo.

He visto en Instagram que comentabais que dudabais cuál tenía que ser el single del EP. ¿Cuáles eran los pros y los contras de ‘Para toda la vida’ y de ‘Y de repente’?

Los dos temas tenían potencial, estuvimos indecisos al principio porque había distintas opiniones en la banda, en la compañía y en nuestro equipo. ‘Y de repente’ era una canción de pop más clásica, pero nos parecía que era más fácil que ‘Para toda la vida’ funcionara. Podía llegar a un público más amplio: la gente que nos sigue desde el mundo más pop y la gente que nos sigue desde un lado más alternativo. Para la función de single de hacer que llegase a más gente, ‘Para toda la vida’ era perfecta. Además, presenta mejor lo que te puedes encontrar en el EP y fue la primera que hicimos para el EP. Le teníamos cariño y queríamos que fuera la carta de presentación. También por la temática, teníamos la urgencia de sacarlo, de echarlo pa’ fuera.

‘Las Vegas’ era una canción sobre tu boda, dentro del último disco. ‘Y de repente’ del EP posterior parece una canción sobre un amor prohibido, de “te dije que esto no puede pasar” a “todo cambia en un año o dos”. ¿Tan poco te ha durado el amor o todo esto es una fantasía?

No, no tiene nada que ver con ‘Las Vegas’. ¡Sigo con mi relación muy bien! Por suerte. ‘Y de repente’ la escribí cuando me terminé el libro de Eloy Moreno ‘Cuando era divertido’, que habla de relaciones largas, de los procesos a lo largo de los años, y también de las relaciones esporádicas. Muchas veces no se da a las relaciones esporádicas la importancia suficiente, porque duran unas horas y ya está. Pero una relación esporádica puede ser especial, puede tener un valor significativo para ti y aportar muchas cosas que tenías olvidadas. En una relación larga puedes dejar de sentirte deseado, en una monotonía continua… Por eso esta canción es «hoy ha sido muy especial, va a ser un secreto, pero mañana, si te he visto no me acuerdo».

El tema apela a una canción que todo el mundo baila y canta a tu alrededor. ¿Cuál podría ser esa canción, aunque no os refiráis a ninguna en concreto?

Me lo imaginaba como la típica que acaba de salir pero todo el mundo se sabe ya, como ‘Flowers’ (de Miley Cyrus) o alguna de Doja Cat. Como cuando la gente se aprende una frase y la canta. No me imaginaba tanto un clásico que suena en una discoteca, como algo muy actual. Es lo que me pegaría con la situación de la canción.

Las líneas melódicas de teclados son de lo mejor de este EP, como se ve también en ‘Shangái Baby’. ¿Se os ha pasado por la cabeza cierta correspondencia con el pelotazo de ‘As It Was’ de Harry Styles o sois más de a-ha?

Cuando Sergio me mandó la demo de ‘Shangái Baby’ sí que me recordó un poco a Harry Styles y se lo dije. Es inevitable, este tipo de discos monstruosos que lo copan todo, ganan muchísimos premios y demás, están integrados en el imaginario de todo el mundo. Es normal que de repente te salga algo que se pueda parecer. Pero es verdad que en este EP los sintes tienen más protagonismo. Hay mucha guitarra pero los sintes hacen los motivos fundamentales. Pensando en la sonoridad de este EP, queríamos que fuera muy sencillo, que todo lo importante sonase mucho y todo lo demás estuviera muy atrás o directamente no estuviera. Por eso todos los riffs de teclado tienen bastante importancia en este EP. Incluso en esta canción ‘Y de repente’, que puede parecer más orgánica, los teclados están muy bien metidos. Ya que no he sido yo quien los ha metido (risas) lo puedo decir, sin parecer pretencioso.