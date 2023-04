Moderat, Yo La Tengo y otros 10 imprescindibles de Warm Up

Warm Up Estrella de Levante acaba de anunciar sus horarios. El festival murciano se celebra como sabéis en el puente del Primero de Mayo, lo que produce una disposición de fechas algo atípica en este tipo de eventos. El viernes 28 de abril hay una fiesta de bienvenida en la que actúan Miss Caffeina, Kasabian, Ojete Calor y ElyElla dj’s. Y las grandes jornadas son las del sábado 29 de abril y el domingo 30 de abril, aprovechando que el lunes día 1 de mayo es festivo.

JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial del evento, coyuntura que aprovechamos para recomendaros nuestros 12 imprescindibles del cartel.

Viva Suecia, en casa

La actuación más concurrida de la jornada del sábado bien puede ser la de Viva Suecia, dada la buena posición de su último álbum en las listas de ventas y streaming, y las decenas de miles de entradas que están vendiendo por toda España. Esto os lo hemos venido contando durante las últimas semanas, pero además hay que añadir que Viva Suecia estarán jugando en casa. Los murcianos se darán un baño de masas a eso de las 22.00 horas, especialmente cuando suenen temas como ‘Lo que te mereces’ o ‘Bien por ti’.



El fuego de Franz Ferdinand

Como Viva Suecia, Franz Ferdinand actuarán en el gran Escenario Estrella Levante, y también lo harán durante 75 minutos exactamente. No nos cansaremos de reivindicar su increíble arsenal de hits, mayor del que hubieras apostado en los tiempos de su debut, hace un par de años recopilados en un “grandes éxitos” de exquisito diseño, como (casi) todo lo que tocaron. ‘Take Me Out’ y ‘This Fire’ siguen prendiendo “fuego” al término de sus conciertos. Un clásico festivalero.



El lado más “exótico” de Temples

La primera gran banda internacional en pisar Warm Up Murcia este año será Temples. Les toca el sábado a las 19.15 horas. El grupo publica esta misma semana un nuevo álbum llamado ‘Exotico’ que viene precedido de temas como ‘Afterlife’ o ‘Gamma Rays’. Veremos cuán españolete y cuán oriental alcanza a sonar en nuestro país este ‘Cicada’, por mucho que quien lo haya producido sea Sean Ono Lennon.



El montaje de Moderat

Seguramente una de las propuestas más complejas sea la de Moderat dado el gran montaje audiovisual que suele acompañar sus directos. En su último disco ‘MORE D4TA’ reflexionan sobre las consecuencias de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad, y por lo visto en otros conciertos recientes, seguro que no faltan viejos éxitos como ‘A New Error’ o ‘Bad Kingdom’. Un acierto programarles a las 2.15 de la madrugada, el horario en que lucirán más apocalípticos y poéticos.



La voz de Amaia

En Warm Up Murcia los dos escenarios principales son contiguos, por lo que no hay solapación horaria entre los artistas de mayor caché. Tras los también recomendables sets de Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente, Amaia actuará el sábado a las 22.45 en el Escenario 2 justo después de que Viva Suecia y antes de que Franz Ferdinand lo hagan en el 1. Este será el momento de disfrutar de una de las voces más personales, auténticas, genuinas e infalibles de todo el cartel. Volvemos a reivindicar, por cierto, que ‘Dilo sin hablar’ se ha quedado sin ser single.



La apisonadora de León Benavente

Si todavía no hemos oído a Amaia cantar mal, todavía no hemos visto el mal concierto de León Benavente, que a buen seguro convertirán el Escenario 2 en una apisonadora sonora al término de Franz Ferdinand y antes de Moderat. El sábado entre 1.10 y 2.10 de la madrugada sonarán hits como ’Ser brigada’, ‘Ayer salí’ o ‘La ribera’.



El adiós a Second… seguido de Chimo Bayo

El viernes los murcianos Second, en estos meses despidiéndose de los escenarios, actuarán entre 3.20 y 4.30 de la madrugada. Promete ser un concierto etílico y emocionante para fans y grupo, aunque la guinda del pastel a tal noche puede ser la bizarra (valiente) programación de Chimo Bayo justo después, entre 4.35 y 5.45 de la madrugada. ¡HU-HA!



Rocío Márquez y Bronquio, nuestro gran cabeza de cartel

Frente a cabezas de cartel del domingo como The Kooks, no podemos dejar de declarar a Rocío Márquez y Bronquio como nuestra gran apuesta del festival. Aunque les toque actuar en el pequeño Escenario ENAE, mucho se está escribiendo sobre el directo de presentación de ‘Tercer cielo’, el que fue uno de los 10 mejores discos de 2022. Un show en el que veremos fusionar flamenco y electrónica, que nos recordará que los verdiales y el Berghain no están tan lejos. Murcia fue una de las inspiraciones del disco, por cierto, como nos contaba Márquez en una entrevista.



Yo La Tengo y este mundo estúpido

Otros que no actúan en los escenarios grandes pero no hay que perderse son las leyendas del indie rock Yo La Tengo. ‘This Stupid World’ es su notable disco de este año. Lo han producido ellos mismos, también lo han mezclado y lo han grabado casi en vivo en el estudio aunque parezca que no. En este disco hablan del desastre que nos rodea y la muerte que nos aguarda, pero desde la aceptación y la contemplación de cierta belleza en ello.



Vetusta Morla volviendo a arrasar

Casi a la vez que los estadounidenses, Vetusta Morla se darán un baño de masas en el Escenario Estrella de Levante. A los de Pucho les tocará el domingo entre 23.40 y 0.55 de la madrugada, de nuevo con su repertorio concentrado en su último trabajo, ‘Cable a Tierra’. De él, ‘Finisterre’ y el folclore apoteósico de ‘La virgen de la humanidad’ permanecen como las grandes favoritas del público.



Hot Chip… seguidos de Varry Brava

De madrugada y tras el concierto de Dorian en el Escenario 2, será el turno de la fiesta de Hot Chip. Una sucesión de hits luce en su repertorio actual, comenzando por las recientes ‘Down’ y ‘Eleanor’, hacia la mitad soltando “Boy from School” y ‘One Life Stand’, dejando para la segunda parte ‘Ready for the Floor’ y ‘Over and Over’. Suelen terminar con ‘I Feel Better’. Por cierto, después se vuelve a repetir la jugada del día anterior y cierra una banda murciana, Varry Brava.



Carolina Durante presentando su mejor disco

El domingo en el Escenario 2 actuarán grandes nombres del pop nacional como los mencionados Dorian, Carlos Sadness, Cariño y Carolina Durante. Nos quedamos con estos últimos en esta ocasión, por todo lo que continuamos escuchando ese segundo disco que incluye temazos que no han sido single pero queremos igual, como ‘AAAA•$!&’, ‘Urbanitas’, ‘Yo soy el problema’ o ’10’. Es muy grande lo de ‘Cuatro chavales’.