Yo La Tengo / This Stupid World

Yo La Tengo llegan a su 17º disco incombustibles, sin una mala crítica significativa, ni falta de ideas. La de ‘This Stupid World’ ha sido prescindir de productores y mezcladores, hacerlo casi todo ellos solos y grabar el disco casi en directo en el estudio, con el trío tocando estas 9 canciones a la vez. De ahí que suene tan vivo.

Si su disco de pandemia ‘We Have Amnesia Sometimes’, publicado en el difícil verano de 2020, se sumergía en el ambient, ‘This Stupid World’ es un regreso al indie-rock que siempre ha identificado a la pareja formada Ira Kaplan y Georgia Hubley y a su compañero desde hace 30 años el bajista James McNew. El single ‘Fallout’ es todo lo que esperamos de los autores de ‘I Can Hear the Heart Beating as One’, mientras otros puntos del disco se acercan a territorios como el post-punk (‘Tonight’s Episode’) o el kraut (‘Sinatra Drive Breakdown’). El drone invade igualmente la aterradora canción titular.

Lanza ‘This Stupid World’ un mensaje aparentemente contradictorio en su estribillo. «Este mundo estúpido me está matando» versus «Este mundo estúpido es todo lo que tenemos». Yo La Tengo son capaces de sugerir lo mismo caricia que bofetada y de ahí que el fondo de «Sinatra» sea turbio como el agua estancada y su gancho «until we all break, until we all break», dulce y hasta tarareable. Hay por tanto un encontronazo entre esas producciones de 7 minutos densas e intensas, y momentos más amables, como ‘Aselestine’, que entonada por Georgia Hubley, no está tan lejos de ser una canción de folk pastoral sesentero que podría haber entonado Nico.

Yo La Tengo nos están hablando en este disco del desastre que nos rodea y de la muerte que nos aguarda (‘Miles Away’, que versa el triste tema de los amigos que se van quedando por el camino), pero desde la aceptación y la contemplación de la belleza. En la agitada ‘Tonight’s Episode’ un «cerebro hecho pedazos» topa con frases que son pura luminosidad: «seguro que el sol me da en los ojos… pero sienta bien».

Ese encuentro indeciso entre la luz y la sombra provoca que todo esto suene como «otro disco más» en la discografía de Yo La Tengo, pues la propia banda reconoce en las entrevistas promocionales que no hay ninguna intención conceptual detrás de él ni tampoco ningún hilo conductor, por mucho que su sello y la prensa lo estén considerando «su disco más combativo» (?) o incluso el mejor que nos han entregado este siglo. ‘This Stupid World’ no presenta tanto una revolución como la de los últimos álbumes de Low como sí un buen conjunto de nuevas canciones que diseccionar y disfrutar, tanto entonadas como desde un callejón sin salida, como desde otro en el que sí su vislumbra una forma de escape.