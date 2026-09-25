Envido6, el grupo de los hermanos Caño, han llevado ‘Dama y vagabundo’ al número 18 de Spotify España, subiendo 61 puestos en un día. Es una versión de Bromas Aparte y Ana Mena que no ha parado de circular en redes en los últimos días, aunque no queda muy claro si por admiración o por horror.

El vídeo de los seis hermanos cantándola en una terraza, con una intensidad como si acabaran de recibir una revelación divina, está siendo casi más comentado que la canción, que no deja de ser el típico folk de pandilla con guitarras y estribillo colectivo que se ha escrito ya unos cuantos millones de veces.

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El vídeo supera ya los 40 millones de visualizaciones y ha generado memes y comentarios de todo tipo. Entre las celebrities que lo han comentado, Gerard Piqué lo ha compartido con un «Este contenido tendría que ser de pago». Damos fe de que en la calle también se habla del tema.

Los hermanos Caño, que forman Envido6, son una familia numerosa vinculada al Opus Dei, como informa El País, y llevan cantando juntos desde pequeños. Según explican desde su entorno, «llevan haciéndolo años, con sus padres, desde que eran muy pequeños». Esta vez simplemente lo grabaron durante unas vacaciones en Huesca y alguien decidió subirlo a internet.

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Natalia, David, Álvaro, Javi, Miki y Pepe tienen entre 18 y 26 años. Javi, además, participó en la composición de ‘Alza la mirada’, el himno creado con motivo de la visita del Papa a España. Después del viral han seguido subiendo vídeos, con versiones de Jarabe de Palo o El Canto del Loco. Y ahora ‘Dama y vagabundo’ acaba de entrar en el top 20 español.

Sin el riesgo de la música de Flos Mariae, tan arrítmica como atrevida, la música de Envido6 no acaba de destacar en el panorama. De momento el cover de ‘Dama y vagabundo’ es su único single disponible en las plataformas de streaming. Esperemos que el próximo lanzamiento sea 100% original, así vemos si el fenómeno funciona también sin canción prestada.

⭐️ (23/09) "Dama y Vagabundo" en la versión de @envido6 se dispara hasta el #18 (+61) de la lista de Spotify España con 154.241 reproducciones pic.twitter.com/HWh8Wl5zMR — ✨ Spain Music Data (@SpainMusicData) September 24, 2026