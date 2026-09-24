James Rhodes intentó salvar la casa de Maricarmen

Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su casa del Retiro, ha sido desahuciada esta semana. El caso ha generado bastante movilización en Madrid y una gran indignación en redes, pero finalmente el desalojo se ha efectuado este miércoles, después de varios intentos anteriores.

Cientos de personas se concentraron frente a la casa de Maricarmen horas antes del desahucio, para intentar impedirlo. Entre ellas la presentadora Inés Hernand, Irene Montero y varios artistas, mientras vecinos y activistas pasaron la noche frente al edificio.

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Hoy hemos conocido que el conocido pianista James Rhodes intentó poner su grano de arena también, aunque sin éxito. El músico británico, afincado en Madrid, ha contado en ‘La hora de La 1’ que se ofreció a pagar el alquiler de Maricarmen a un precio de mercado. Como tampoco funcionó, llegó ofrecerse a comprar él mismo el piso para que ella pudiera seguir viviendo allí.

«Me ofrecí a comprar el piso para que ella pudiera vivir allí de forma indefinida», ha explicado Rhodes, según recoge elDiario.es. Habló con Urbagestión y les propuso adquirir la vivienda: «Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa».

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Rhodes asegura que Urbagestión se negó a las dos propuestas. «No hay mucho para contar positivo», ha dicho. También asegura que sabe de otras personas que han hecho ofertas similares sin conseguir nada. Una escritora anónima se ofreció a cubrir la mayor parte del alquiler de Maricarmen, ha contado El País, pero la idea tampoco convenció al grupo inmobiliario.