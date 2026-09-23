Leire parodia una portada de La Oreja… ¿y Amaia responde?

Leire Martínez se ha hartado de responder preguntas en todas partes sobre su salida de La Oreja de Van Gogh. Si ‘Tu nombre‘ ya aludía claramente a aquella ruptura tirando de metáfora, su nueva decisión comercial es mucho menos disimulada: protagonizar un anuncio de Braun que parodia la portada de ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’.

En el anuncio, Leire aparece tumbada en una cama rodeada de flores y habla de lo bien que le ha sentado empezar «a ir por libre». El eslogan, «Cuando empiezas a ir por libre, todo mejora», no deja lugar a dudas, y la recreación de la portada menos.

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El asunto tiene gracia porque La Oreja está estos días tocando en Madrid con Amaia Montero. Según varios asistentes al concierto, de forma totalmente surrealista, durante el show se han repartido abanicos promocionales de Braun y Leire. Para mear y no echar gota. ¿A quién se le ha ocurrido?

Que fuerte!!!!!! Estar en el concierto de la oreja de van Gogh y que fuera estén dando esto….. Es fantasía pic.twitter.com/AG0WMoTPFn — Criselola (@Criselola94) September 22, 2026

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Por si faltaba algo, Amaia ha modificado la letra de ‘El último vals’ durante el concierto y muchos creen que lo ha hecho para responder a Leire y expresar su hartazgo ante las alusiones, polémicas y tomas y dacas constantes. En la parte de «Cuando todo acabe», añade, «y que acabe ya, por favor». Amaia, sin embargo, no ha dicho que se refiriera a ella.

Amaia Montero modifica la letra de "El Último Vals" en Madrid para añadir lo que parece una pullita a Leire Martínez: «Cuando todo acabe, y que acabe ya, por favor».

pic.twitter.com/7sFPo5DJhE — navepop (@navepop) September 22, 2026

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Las reacciones en redes, para sorpresa de nadie, están bastante divididas. Entre las críticas hay quien separa el respeto por Amaia como artista de su actitud en todo este asunto y considera que la cantante no está siendo especialmente profesional. Otro señala el componente de género de toda esta historia: «Nuevamente dos mujeres enfrentándose en el ámbito artístico y el resto de los integrantes de LODVG (todos hombres) ni pío. Guardan silencio y se hacen los locos».

También hay quien cree que estamos viendo fantasmas donde no los hay. «¿En qué tiene que ver esa frase con Leire? Amaia ni la menciona, dejen de inventar», escribe otro usuario. Y están quienes consideran que Leire tampoco puede sorprenderse demasiado de que vuelvan las preguntas después de una campaña así. «Si haces una campaña publicitaria parodiando a La Oreja de Van Gogh y lanzando indirectas luego no puedes ir de digna por el mundo cuando te preguntan», apunta otro tuitero.

La propia Leire ya había intentado cortar la conversación. Esta semana, preguntada por el regreso de Amaia a los escenarios con La Oreja, evitaba pronunciarse «por respeto» y decía que no comprendía «esta insistencia con temas que creo que ya no dan para más».

Por supuesto, mientras el mundo sigue enfrentando a dos mujeres, que al fin y al cabo son las caras visibles de La Oreja, nadie habla de los tíos del grupo. Haritz, Pablo, Xabi y Álvaro siguen ahí, pero como si no.

